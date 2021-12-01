烚蛋剝殼後蛋黃邊呈綠色係變壞咗？K Kwong：食唔食得要睇呢2樣嘢

雞蛋含豐富的蛋白質，不少媽媽都會煮雞蛋給小朋友做早餐，在冬天出門前吃一顆熱辣辣的烚蛋，暖身又飽肚，但在剝開雞蛋殼後，很多時會發現蛋黃邊呈綠色，擔心是雞蛋變壞了而棄掉，化學博士鄺士山 (K Kwong )指這屬正常並可安全食用，但要留意，在兩個情況下則不能進食。



K Kwong指，蛋黃邊緣呈綠色乃正常情況，與化學成分硫化亞鐵有關。蛋白中含有硫氨基酸，蛋黃中則含鐵。當蛋白遇上鹼性溶液或在受熱的過程中，會產生硫化氫。當硫化氫遇上鐵質就會產生化學反應，形成灰綠色的「硫化亞鐵」，因此蛋黃邊緣就產生了一層綠色。

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一般有三個情況會影響綠色部分的多寡，一是煮食的時間，煮的時間愈長蛋黃最外則邊緣呈綠色的地方便愈多；二是煮食用具的影響，如用鐵製的煮食用具，會導致水分含鐵質或金屬成分，同樣蛋黃外則邊緣呈綠色的地方便會增加，最常見的是用鹹蛋或雞蛋炒飯時，有時也會發現炒出來的蛋偏綠色；三是本身雞蛋變壞。

若想雞蛋煮得好吃而又不想產生綠色邊，就不要煮太長時間，K Kwong分享，自己曾做實驗，煮超過30分鐘的雞蛋，最終雞蛋黃邊緣呈綠色的地方也只是約3mm，若發現煮熟後的雞蛋黃邊緣呈綠色的部分多於3mm，或是雞蛋黃中心而（非蛋黃邊緣）呈綠色便不要進食。

他提醒家長無需對硫化亞鐵過於恐懼，畢竟該成分在皮蛋中也有，比起雞蛋的含量更多，但也能安全食用，因此雞蛋黃有綠色部分反而是一件好事，說明雞蛋內含豐富鐵質。

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