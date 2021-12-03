家居收納｜媽媽教用無印良品收納盒　8招為孩子打造極簡書桌空間

不少學生剛完成考試，書桌上堆滿了習作、工作紙，在雜亂無章的書桌上做功課溫習，小朋友的學習效率也會下降，每次都要東翻西倒才找到自己需要的物品。以下這位日本3孩媽媽運用無印良品的產品打造了的極簡書桌空間，便相當推薦給大家。



把書桌分為工作區和臨時區

日本媽媽Kagi育有三名小朋友，自己也是一位二級的收納顧問。她為小朋友整理書桌時會劃分工作區和臨時區，書桌是工作區，儘可能不放太多東西，只放置常用的書本與文具。

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為了讓小朋友保持良好的收納習慣，臨時區可以給他一個固定的櫃子讓他自己調整，例如用無印良品的六格半透明收納櫃，分門別類地放好各種筆支。而Kagi的小朋友則是用以下方式分成六大類：鉛筆橡皮、木顏色筆、「剪刀、切割器」、紙膠帶、油性筆、其他筆。

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如果家長想打造類似空間給小朋友，花費大約要多少呢？翻查本港無印良品網頁，只計算書桌、橡木櫃及書檯層架，合共便要$3,910。到時家長只需再另外購買適用的收納用具便可成功複製Kagi媽媽的做法，預計$5,000內便可做到。

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