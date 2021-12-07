實踐自然教育　帶孩子到戶外學習同理心　爸爸：家長要陪伴一齊玩

生活在石屎森林，令大家輕易忘卻大自然原有的療癒力。爸爸威廉從事體驗式自然教育多年，他認為，孩子與父母親身走到大自然，簡單如一片草地，一同發現、一起玩樂，已可得到無比快樂和得著。「你去到就得，可以玩好耐，唔使畀幾百蚊去主題公園！」

攝影：龔嘉盛（部分相片由受訪者提供）



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家裡沒有的玩意

威廉是註冊社工，起初籌劃以年青人為對象的歷奇活動為主，「迫佢哋上山下海，有啲年青人會覺得好辛苦，成長係咪一定要咁？」十多年前，他轉為主力帶領自然教育活動，並在四年前女兒出生時，創立社企「游沐」。「歷奇活動係要突破安舒區，自然教育係喺安舒區內成長，原來成長係唔一定要經歷恐懼同痛苦。」

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他解釋，自然教育涵蓋不同方法與角度，包括學習大自然知識、透過大自然學習與人相處，及與自己連結等，首要條件是親身走出大自然。「喺大自然可以放低電話，促進人與人之間直接交往。從科學角度，大自然有廣闊空間、清新氧氣、綠色植物，減低壓力荷爾蒙皮質醇，嚟大自然就好開心。小朋友係可以玩好多嘢，而屋企係冇。例如探索樹葉、樹枝質感，已經係五感體驗、小手肌同大手肌訓練，同時學習語言表達。」

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從大自然學習同理心

在威廉曾帶領的活動中，年紀最小的參加者為三個月大，最大則是83歲，當中包括失明、失聰、肢體殘障和失智症人士。「所有人都需要，亦適合走出大自然。」今年他曾與PMQ元創方合作策劃「Green & Me童理‧大自然」小小夏令營，設計一系列以5至8歲孩子為對象的活動，藉著不同故事情景和遊戲，例如「訪問」樹木，想像植物如何與自己打招呼等，讓孩子學習分辨情緒，培養同理心與設計思維。

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「我相信小朋友係天生有同理心，亦可後天培養。我自細同小朋友講，所有生命都有佢存在意義。如果佢鍾意一花一草，就唔會破壞；如果人人都有同理心，呢個社會就天下太平。」他補充，孩子學習表達情緒的同時，家長亦宜多認識情緒。「當親子間以同理心互相對待，每一日都可以相處得好開心。」

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陪伴孩子一起玩

威廉認為，實踐大自然教育的一項重要元素，是父母陪伴孩子一同走到大自然。「如果家長趕時間、厭惡，就唔好去做。其中一樣好似好難，但其實好易做到嘅，就係從大自然發現美麗、愛、生命力。家長要陪小朋友一齊好奇、一齊發現、一齊玩！」

作為爸爸，他認為在孩子的成長過程中，除了要學習尊重生命、表達愛，更重要的是學習如何成為一個孩子。「小朋友可以學習保持童心，而唔係成為大人，係我最大嘅一個夢想。」

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