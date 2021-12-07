郭富城兩女最鍾意去呢個免費公園　太太方媛趁假日享受親子時間

郭富城老婆方媛經常在微博分享生活點滴，早前方媛就分享囡囡最愛去的免費公園，非常貼地。這個免費公園最近引入3種全新動物，最近天氣涼爽最啱帶仔女去！



郭富城老婆方媛經常在微博分享和家人的生活點滴，早前她就貼出一張拼貼蕉皮，寫上「小朋友們最愛去的公園」。照片中的公園便是香港動植物公園，最近引入水獺以及黑冕鶴，最近天氣變涼爽，最啱放假和仔女去玩！

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香港動植物公園最近引入水獺以及黑冕鶴，動物護理員每天都會在指定時間進行餵食，撞啱時間可以看到餵食Show，記者前往當日就有幸看到水獺餵食Show，護理員更會把水獺引到人群面前，好讓大家可以近距離看到水獺進食的可愛模樣！

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園內亦有大量哺乳類、爬行類和鳥類小動物，包括婆羅洲猩猩、霍氏樹懶、狐獴、放射陸龜、美洲紅鸛、藍黄金鋼鸚鵡等等。亦有各式各樣的植物，數量雖少，但卻已包括了外來及本地的主要品種，如松柏、無花果、棕櫚、桉樹、玉蘭、茶花、杜鵑及春羽等。

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香港動植物公園

地址： 香港中環雅賓利道

入場費用：全免

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