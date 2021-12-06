童裝｜3大品牌童裝服飾鞋履　聯乘小飛象、LINE FRIENDS、Pokémon

最近天氣轉涼，不少家長紛紛幫仔女購入新衣物，有不少服飾品牌推出卡通人物冬季服飾，例如小飛象、LINE FRIENDS、Pokémon等等，每款都非常可愛，不但有童裝，部分更可以和爸爸媽媽襯作親子裝！



CATALOG 迪士尼《小飛象》系列

今個冬天，CATALOG 首度與《小飛象》聯手，釋出一系列療癒感服飾配件。除了有非常可愛的小童裝，亦有部份服飾同時有成人和小童尺寸，爸爸媽媽可以和小朋友穿上親子裝。除了服飾，CATALOG亦推出一系列《小飛象》配件，包括小飛象保暖氈、抹手巾、收納盒、襪子等等，小飛象粉絲一定要買！小飛象系列現已在 CATALOG 網店和全綫 CATALOG 門店公開發售。

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Bossini LINE FRIENDS系列

Bossini 今個冬季與LINE FRIENDS 聯手推出「Ordinary Days of BROWN & FRIENDS 」系列，備有男女裝、童裝及配飾，除了以 BROWN & FRIENDS 為主軸的衛衣外，亦加入時尚有型的風衣外套、夾棉背心、日式 Kimono 外套及悠閒長褲單品， 小朋友可以和父母搭配親子裝。LINE FRIENDS MEETS bossini「Ordinary Days of BROWN & FRIENDS 」系列已經正式推出，在 bossini 網店和全綫 bossini 門店公開發售。

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Converse Pokémon系列

為慶祝Pokémon誕生25週年，Converse（匡威）攜手Pokémon推出勾起童年回憶的全新合作趣味鞋款系列。受粉絲喜愛的奇異種子、小火龍、車厘龜、波波球和比卡超等角色形象在產品上栩栩如生，突出了Pokémon可愛和前衛的雙重屬性。融合了兩種流行文化的經典Converse系列產品正蓄勢待發，滿足所有年齡層Pokémon粉絲。 鞋款有成人和青少年及兒童款，建議零售價為港幣319元 - 549元，現已於HBX 網站發售。

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