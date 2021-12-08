沖繩港爸嘆牙科保健是童年陰影　女兒看日本牙醫節目俾呢樣嘢嚇親

本港除了提供15年免費教育，在小學階段亦有免費的牙科保健，為幼童檢查牙齒，保持牙齒健康。但很多人都視之為「童年陰影」，十分害怕看牙醫。早前，有日本節目揭露當地牙醫以一個像真的人形公仔「昭和花子」做練習，但花子表情令人感到驚嚇，連移居沖繩的港人家庭亦表示「嚇親」。



日本早前播放電視節目，解構當地牙醫如何訓練。原來日本早在2010年做研發出人工智能機械人「昭和花子」作為牙醫的練習對象，令牙科學生不用擔心出錯而為病患帶來嚴重後果。花子由昭和大學研發，身高157厘米，她亦是全球首個供牙科作試驗的女性機械人。

花子能夠提供逼真的口腔治療反應，例如會張口、閉口、轉頭，甚至會發出聲音叫痛，還能夠回應簡單問題，例如「好些嗎？」。

不過花子樣子介乎公仔與真人之間，已移居沖繩的港人家庭「Oki Family」早前在Facebook分享讀小學的Mia看到後感到很害怕，而爸爸則回憶自己兒時強逼去牙科保健的苦況。

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不過，Oki Family的媽媽Amy透露，日本並沒有為學童提供免費的牙科保健計劃，如果日本兒童要看牙醫，就像一般門診一樣要付30%費用（70%由強制參與的醫療保險計劃支付），低收入家庭則可以申請津貼。Amy媽媽坦言，沒有強制檢查牙齒，很多日本小朋友都患有蛀牙呢！