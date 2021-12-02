聖誕節免費為小朋友寄信給芬蘭聖誕老人　速遞公司設21個收集箱

踏入12月，四周的聖誕節氣氛漸濃。很多小朋友都渴望寄信給聖誕老人，再期待收到他的回信。不過香港與芬蘭的距離遙遠，郵寄需時，香港郵政局寄給芬蘭聖誕老人的截郵日已過。如果小朋友錯過了，今年不用多等一年！有速遞公司即日起在全港擺放21個郵筒，免費幫忙送信到芬蘭聖誕老人的手上！



聖誕節快到了，如果小朋友想把願望告訴聖誕老人就要趕快行動了！早前香港郵政已公布今年的聖誕空郵截郵日期，以下是我們集合了一些熱門地的聖誕老人收件地址，小朋友只要根據指定地址，貼上足夠郵票，並附上回郵信封，在截郵日期前寄出即可，不少國家的聖誕老人在收信後會回信給小朋友，十分溫馨。

但是，本港寄往芬蘭聖誕老人的截郵日是11月30日。如果小朋友錯過了，也不用太失望。順豐速運（香港）今年繼續舉辦「給聖誕老人的信」活動，在12月2日至16日，在全港21個指定的順豐站和順豐營業點擺放收集箱，投入自備的明信片或由順豐提供的聖誕明信片（先到先得），就能獲免費提供國際速遞服務，把小朋友的願望信件寄到芬蘭蘭羅瓦涅米聖誕老人村。

小朋友或者想和聖誕老人傾訴心事，不過今次活動限定每張聖誕卡或信件重量須為 10 克以內，而面積不能超過 8.27 × 11.69 寸（即 A4 大小）。

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為了鼓勵更多小朋友參與這個有意義的活動,今年順豐香港與兩間本地慈善機構及多間學校合作，在轄下超過 50 個單位內設置「給聖誕老人的信」收集箱，其中包括 15 間明愛青少年及社區服務的單位及駐校社工單位、28 間東華三院的小學及幼稚園，以及東華三院社企 iBakery 8間門店內，鼓勵小朋友用英文寫下自己的聖誕願望，透過這個聖誕傳統活動,啟發小朋友創意和學習英語。