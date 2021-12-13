冷暖空調｜冬天暖氣開幾度最慳電舒適？內行人指這溫度夠暖不耗電

近日天氣逐漸轉涼，讓不少民眾紛紛開起暖氣想要保暖。近期就有網友在Facebook上發文表示，家裏的變頻冷氣也擁有暖氣功能，平常冷氣溫度都會設定在25-27度，雖然從沒使用過暖氣功能，但他卻好奇「想請問一下暖氣到底要設定幾度比較剛好呢，比較不會耗電又暖和勒」，引起許多網友討論。



原PO在Facebook群組《爆系知識家》上分享，因為最近天氣逐漸轉冷，剛好想起家中的冷氣有安裝暖氣功能，「我也沒開過暖氣第一次開，想請問一下暖氣到底要設定幾度比較剛好呢，比較不會耗電又暖和勒，然後一直開着會怎樣嗎」。他也表示，自己夏天開冷氣時，都會設定25-27度，且會使用24小時，電費落在大約台幣1300元左右，「那暖氣呢… 對於開暖氣我完全不懂，請各位大大解答指點，坪數約8坪」。

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文章一出，不少網友也建議原PO，「這個難講，每個人的體感不一樣，一般大概是25度，依個人體感再調整吧！」、「23-24較省電」、「暖氣我23-24，霸王寒流才會開」、「暖氣25 冷氣26」、「溫差4-6度就可以了」、「25、26、27，越高溫越耗電」。

更有內行人表示「26-27是生活上舒適的溫度，自己再斟酌現場環境調整」、「其實溫度幾度是跟環境有差，現在應該還好不會很冷，所以調個25、26就會覺得很舒適，如果是寒流來襲，我是調23、24就感覺很溫暖了，因為外面真的太冷了」、「暖氣我會隨着天氣狀況降低溫度，如果氣溫20-25度最高開到25度，15-20度最高開22度，15度以下應該開20度而已⋯⋯因為…溫差太大更容易生病，而且你需要的是讓身體自己調節一下」。

不過，美國能源部曾指出，由於冬天最佳舒適的室溫為20度，故使用暖氣設定在20度剛剛好，如果晚上熟睡或家中無人時，則可以將暖氣溫度降低。根據數據也顯示，暖氣若降低5～8度八小時，電費可能會減少5-15%。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冬天冷暖氣機開幾度最省電？內行人曝標準溫度，這樣設定不耗電最暖和】