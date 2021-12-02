兒童發燒｜持續高燒未必會燒壞腦　了解4個迷思　燒至41度要小心

許多爸媽在面對寶寶發燒時有各種錯誤的觀念，《Hello醫師》特地邀請來自台灣的張博堯診所的主治醫生林怡樺，針對以下幾項常見的迷思來說明。

文：于承宇 醫學審稿：林怡樺醫生／Hello醫師



下次面對心肝寶貝發燒時，爸媽們不但能有正確的觀念與心理準備，也可因此減少慌亂就醫的機率、或於看診時產生不必要的誤會。

1. 寶寶發燒會把腦袋燒壞？醫生：「發燒只是疾病症狀，不會燒壞腦袋」

不少人都聽長輩說過，小孩子發燒要盡快退燒或帶去看醫生，不然寶寶的腦袋「可能會燒壞」，這種說法又從何而來？其實多數所謂「燒壞腦袋」的案例，通常是小孩本身有腦炎（Encephalitis）或腦膜炎（Meningitis）等疾病，而發燒只是這些疾病的症狀之一，並不會「燒壞腦袋」。

一般來說，41 度以下的發燒並不會對腦部神經造成直接傷害，因此家長不必過於擔心。

而發燒其實也代表免疫機能「正常發揮」，正戰力充滿準備好好表現；由於發燒所產生的核心體溫升高，意味着免疫細胞正進行強化反應，好幫助人體對抗、殺死入侵的病毒與細菌，如非先天有免疫抑制或正接受化療的寶寶，就無須過度擔心。

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2. 發燒退了又燒怎麼辦？醫生：「注意精神活動力和食慾！」

寶寶發燒和感冒大多源自病毒感染，服藥僅能「減輕」不適，例如暫時抑制發炎反應幫助退燒，或是改善感冒常見的流鼻水、喉嚨痛等症狀。

然而，「痊癒」的重要關鍵還得仰賴寶寶自身的免疫系統，只要病毒尚未完全消滅，退燒藥效過後再度發燒的情形實屬常見。建議父母應持續補餵寶寶，寶寶才有體力對抗病毒並避免脫水症狀。

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3. 摸起來體溫過高就是發燒？醫生：「體溫大於38度即為發燒」

發燒的定義為：以體溫計量測體溫>38度，不過許多長輩愛孫心切，只要有些許涼風，寶寶就被各種衣物包緊緊，以至於寶寶熱得受不了，甚至用手輕觸就能感覺到寶寶體溫明顯上升。

此時如果測量寶寶體溫，也可能會超過38度，但只要褪去寶寶身上多餘的衣物，幫助散熱，體溫若有明顯下降就無大礙。

4. 退了又燒換間診所看就會好？醫生：「發燒是症狀與病程的一部分」

有些家長發現孩子吃藥後退了又燒，就認為是退燒藥沒效而跑去其他間診所，其實發燒只是生病時的症狀之一，也是病程的一部分。部分病毒性感染在2~3天內反覆發燒皆屬正常，家長應注意以下重點：

注意孩子的精神活動力食慾是否正常，有沒有出現危險徵象。



年齡小於3個月的寶寶發燒時，請勿自行給予退燒藥並盡速就診。



另外林醫生強調，家長們一定要遵照醫囑使用退燒藥，退燒藥僅能緩解症狀，無法治癒疾病。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：寶寶反覆發燒OMG！嬰兒發燒迷思你中了幾個？】