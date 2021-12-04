流感｜寶寶感冒痊癒後　藥物可留着？藥劑師稱只有一狀況才可再服

相信很多媽媽都有這樣的經驗，小朋友在感冒大爆發的季節，感冒的頻率往往很高，痊癒沒兩週後，可能又被傳染了下一次的感冒，每一次醫生開的感冒糖漿、退燒藥水等，一個療程可能都吃不完，到底可不可以留着下一次吃呢？



（健談授權使用）

關於多餘的藥水、感冒糖漿的處理，來自台灣的TH資深藥劑師陳澤鈞建議市民可以採取以下的做法：

1. 當寶寶與上一次看病時間很接近時，在與醫生諮詢的過程中，可跟醫生提出不久前有開過類似效果的藥物（藥袋照片或是請醫生查看醫療紀錄），且數量還剩餘不少，是否可以沿用之前的藥物，不要另行開藥。此法不僅可減少家中剩餘的藥物，同時亦可降低藥物被浪費的機會。



2. 注意藥水保存期限，若藥水未開封，在瓶身上標示保存期限內皆可以使用，已經開封則需在一個月內使用完畢，但藥水若有變質變色就不可以再使用。建議最好諮詢過醫生再用，畢竟每一次的病情不一定相同。



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3. 若過了保存期限的藥水需丟棄，切勿直接丟棄或者倒入馬桶、水槽中，藥水可能會對環境造成污染，建議可使用紙巾、咖啡渣等將藥水吸收乾淨後再丟入垃圾桶內，若家中小朋友還有在用紙尿片，也可倒入用過的紙尿片內，使其吸收。依台灣環保署資料顯示，焚化爐超過850度就可以將藥品焚燒掉，而香港焚化爐都有達標，因此不用擔心。



TH資深藥劑師陳澤鈞提醒，醫生開立的處方藥物，要再服用最好還是諮詢過醫生，若不瞭解病情，自行服用，可能會沒有效果甚至使寶寶病情惡化，切勿因一時方便而導致無法挽回的情況。

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