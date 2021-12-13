馬鞍山拐帶疑雲｜兒子在公園險被陌生男子拐走　媽媽：我大聲喝停

今日（13日）有媽媽在馬鞍山群組貼文，指兒子就讀耀榮中英文幼稚園，放學後大約在下午5時，兒子在幼稚園對出的公園滑梯玩，突然被一個陌生男人抱起，現場有另一家長通知該媽媽並立即喝止，其後該男子欲抱起另一女童，同樣被喝停，她即時通知學校及區議員，並呼籲家長要加緊留意。



傍晚在Facebook群組「馬鞍山之友」有媽媽貼文，指兒子險被拐帶的過程，記者聯絡到媽媽Becky，她指今日下午5時左右與四歲的兒子在耀榮樓對岀的公園玩耍。由於該公園鄰近兒子就讀的耀榮幼稚園，因此一如以往，Becky和其他家長也會讓小朋友在放學後放一放電，期間家長們也會分工合作，每人站在不同位置，全方位留意彼此的小朋友。Becky強調，該公園的滑梯較高，因此也有家長在滑梯上方幫忙照顧小朋友，惟獨今日有一群中年男人在公園旁聚賭食煙，令家長不願接近，因此多了一個盲點位，但卻沒想到危機就在今天岀現。

她憶述，有其他家長發現一名男子抱起他兒子，似乎是試探有沒有人留意。聽到家長通報後Becky馬上去找兒子，結果發現一陌生男子正在抱一名女童準備離開公園，當時位置已在公園岀口附近，由於Becky認得該名女童是兒子同學，所以肯定不是其父母，於是大聲喝停。嫌疑人停下後聲稱只是與女童「玩下」，然後放下女童跑走。她指：「幸好，有家長發現並通知我仔被抱，我跑過去看，發現他正抱另一女童，要不及時制止，女童便慘被抱走，並有機會被強姦。」

Becky形容該名男子年約40歲，大約175cm高，平頭裝、中等身型。事後Becky告知耀榮樓保安，但其回應：「唔關我事，我淨係負責呢幢樓嘅保安。」同時亦馬上通知冼卓嵐區議員，獲回覆會通知保安，加強防範，她亦已通知兒子就讀的耀榮中英文幼稚園。

在她貼文後不久，有另一媽媽指其外傭稱在同一地點，有陌生男子拿着一個Elsa公仔跟她女兒搭訕，也呼籲家長要小心。