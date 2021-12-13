聖誕節｜主教戳破聖誕老人不存在　引起家長不滿：令孩子幻想破滅

在小朋友成長的階段，總會接收到不少來自家長的善意謊言。為了讓兒子把飯食乾淨，會說「「食唔乾淨碗飯會娶個豆皮老婆」 ；想子女做個誠實的人，會說「講大話會甩大牙」。然而，這些善意謊言隨著小朋友長大也會不攻自破，並無傷大雅，過早戳破道出現實，對小朋友而言則未必是一件好事。



意大利主教直言聖誕老人不存在

意大利西西里島諾托天主教區的斯塔利亞諾主教（Antonio Stagliano），在活動上宣稱聖誕老人並不存在（網絡截圖）

對於小朋友來說，聖誕老人在天上騎著馴鹿到各家各戶派發禮物，希望自己也收到來自聖誕老人的禮物是小朋友每年最大的期待。作為與基督教有關的節日，意大利西西里島諾托天主教區的斯塔利亞諾主教（Antonio Stagliano），在活動上宣稱聖誕老人並不存在，而聖誕老人的形象是身穿紅色服裝，全因是可口可樂公司為宣傳而製作。

對於成年人來說，主教的言論或不會構成重大影響，但該言論卻出現在專為學童舉辦的聖誕節活動中，馬上引來家長不滿，令小朋友在臨近節日的時候，幻想破滅。

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原意為希望小朋友反思聖誕節意義

事件引起巨大迴響後，諾托天主教區發言人亦馬上發表聲明，指主教言論是希望大家能重新思考聖誕節的意義，並非只是渴望擁有禮物、購買等消費主義，聲明中強調不能摧毀小朋友的幻想，而是樹立正面榜樣，就像聖誕老人一樣，他的慷慨和分享便是值得學習的地方。

亞諾主教（Antonio Stagliano）本人亦澄清，當日只是想分享以聖尼古拉為為窮人帶來禮物，後來被視為聖誕老人的故事，而非大家認知中的紅色服裝由可口可樂創造的聖誕老人。因此重點是想宣揚聖誕節的基督教價值，聖誕節不是只有燈飾和購物為主導的消費主義。

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