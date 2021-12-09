6款GODIVA雪糕驗出含禁用除害劑　食安中心呼籲市民停止食用

不少爸爸媽媽都會讓孩子吃雪糕，食安中心指6款GODIVA雪糕被驗出含有歐盟禁用的除害劑，呼籲市民不要食用。如果家中有曾購買這些雪糕的就記得不要再吃！



食物環境衞生署食物安全中心今日（12月9日）指出，六款法國進口雪榚所使用的穩定劑被驗出含有歐洲聯盟（歐盟）禁用的除害劑環氧乙烷，呼籲市民不要食用。



六款法國進口雪榚皆出自GODIVA，食安中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，發現上述產品所使用的穩定劑被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷。預警系統資料顯示，受影響產品曾進口本港，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。



👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇六款法國進口雪榚GODIVA產品詳情如下👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，上述進口商已按中心指示將受影響批次的產品下架及停售，並展開回收。市民如欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電上述進口商熱線3765 5818。食安中心發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

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