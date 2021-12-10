6歲天瑜因醫療事故成植物人　向特首求助獲回覆：希望你積極面對

6歲女童天瑜去年因一宗醫療事故而成為植物人，其父親向行政長官辦公室求助，望討回公道。辦公室把個案轉介至食物及環境衞生局，並於今天回覆表示會適時跟進，爸爸不禁憤而表示「一直把我當人球！」。



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6歲女童天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤，去年5月於瑪麗醫院進行腫瘤切除手術，因發生醫療事故，令天瑜在手術後全身癱瘓，成了植物人。醫生評估天瑜屬嚴重智障，需依靠呼吸機維持生命。

周先生獲食物及環境衞生局電郵回覆。（天瑜醫療事故關注組facebook圖片）

爸爸周先生一直與瑪麗醫院和醫管局交涉，惟他表示，因瑪麗醫院和醫管局一直拖延處理，於是向行政長官辦公室求助。辦公室把個案轉介至食物及環境衞生局，局方回覆指，已邀請醫管局繼續保持密切溝通及盡可能提供適切協助，局方將適時跟進個案，並表示「希望你及家人積極面對生活，多加保重！」

周先生憤而發文，表示「其實就是因為瑪麗醫院和醫管局一直拖延處理，我才找特首幫忙，然後特首叫你跟進處理，你又叫我去找瑪麗醫院和醫管局，希望醫管局他們這次會看在陳局長份上，認真處理吧！不然一直把我當人球。」

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