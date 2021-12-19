婚姻｜不滿禮金安排　女友私自去墮胎　結局更令人叫「有冇搞錯」

網友：「36萬（台幣，約港幣10萬2千元）聘金糾紛，讓哥哥的小孩沒了。」男女交往是2個人的事，談及婚嫁就變成2家人的事，籌備婚禮的過程中，傳統習俗繁瑣，隨時都有可能因雙方家人意見、看法不同產生誤會，彼此撕破臉。



一名網友早前在《爆料公社》上透露，因為聘金糾紛，讓哥哥的小孩沒了。因哥哥正在規劃結婚一事，女方要求撇除喜餅錢、黃金、飾品、衣服、辦桌開銷，男方須支付36萬元台幣聘金，男生家中覺得聘金有點多，經過思考之後，最後還是答應支付了。

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當未來婆婆得知即將進門的兒媳已經懷孕了，心想2人也要結婚了，正巧雙喜臨門，並向兒媳表示，未來有小孩後，需要用錢的地方會變多，那36萬的聘金能不能不給了，也不要你娘家買甚麼嫁妝了，省下來的錢留着未來養孩子用。

對方當下雖沒說甚麼，沒想到幾天後告訴原PO網友的哥哥，她在媽媽的陪同下已經去醫院墮胎了，因為孩子是兩人共同的結晶，當下哥哥非常生氣，女方不滿的表示「要怪就怪你媽，沒把我家放在眼裏，以為有了孩子就可以用孩子壓我？我非嫁不可嗎？說好要給的聘金也想因此賴掉。」

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原PO網友的媽媽知道後，難過的哭了好幾天，她覺得自己本意良好，竟造成這麼大的風波。最後原PO網友的哥哥仍執意結婚，聘金一毛沒少出，但女方嫁進門後，原PO媽媽跟嫂子之間，心裏已經因為此事有隔閡了，彼此態度冷淡。

對此，網友看法兩極，有人覺得原PO媽媽有問題，「你媽這樣說，真的讓人覺得只重視小孩跟自己家人，也不想給女方更多保障，你媽有錯在先，會造成一輩子的心結是難免了。」也有人覺得女方有問題，「只為了30幾萬就狠心說拿就拿，那你哥跟媽媽以後的日子慘了。」

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不要騙自己！在婚姻裏，你的家人其實不是我的家人

進入婚姻的男人或女人，雖然表面上跟伴侶的親人號稱是一家人，但心裏都藏着一個秘密：「你的家人其實不是我的家人」，如果很難把另一半的家人當成自己的家人，真的是很罪惡的一件事嗎？

去年出版書籍《我不要完美，只要完整》的藝人丁寧，在FB粉專上開啓了這個議題，曾有一位朋友問她：「我沒有辦法把他的家人當成我的家人一樣，我這樣是不是很不對。」

她回答：「他的家人本來就不是妳的家人，很難馬上當自己家人看待，就算他的家人對妳很好，感情也是需要時間培養的吧，有多少感情就多少，不需要刻意吧。」

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聘金不是在買媳婦

台灣的習俗有分大、小聘兩種，聘金要準備多少，當然要依男方經濟財力而定，以中產階級的朋友來說，大聘有36萬、66萬，小聘就8或16萬，也有大聘擺到1百萬的。

《我的不正經人生觀》作者黃益中在書中提及，他認為聘金實在是一個很歧視的制度，好像男方開一個價錢給女方父母親，他們對數字滿意、收了錢，就可以把女兒給「買」走，現在女方多不收大聘，他猜測可能也是基於這個道理。並表示自己結婚時，岳父、母連小聘都沒收，這點他心裏很認同，不是因為省下一筆錢，是因為自己知道他們的女兒在自己心中無價！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：36萬聘金糾紛，讓準兒媳火大墮胎。兒媳：「要怪就怪你媽，沒把我家放在眼裡」】