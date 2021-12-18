明天要帶一條魚回校觀賞？嫲嫲誤會意思　為乖孫準備了別樣的魚…

爺爺嫲嫲對孫子的疼愛，常有着「不能輸」的氣勢！



從中秋節的柚子大戰，到萬聖節的變裝比賽，最後年尾又會來聖誕交換禮物⋯⋯幼兒園許多的節日活動，都會希望家長一起投入活動中，雖然不少人曾笑話「給孩子出的作業，卻變成家長獨自勞神傷財。」但這些活動的出發點，原是想讓家長可以多多參與孩子的成長過程，不因工作繁忙而親子疏離。這些活動也因為家長的參與，鬧出過不少笑話。

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意思一樣，意義卻大不同！

在要準備的材料上，也許因孩子的傳達而造成「意思一樣，意義卻不一樣」的誤會，有網民在Facebook「爆廢公社」上分享，有一所幼兒園，邀請孩子們「帶魚」來學校，但他給的照片卻發現好像哪裏怪怪的！只見其他孩子帶來的魚，都是用小小水族箱裝着的觀賞魚，但在照片正中央的男童面前卻放着一個「大鐵盤」！裏面裝着的並非鬥魚、金魚、食蚊魚等觀賞魚，而是已經過世的福壽魚。

（Facebook專頁/ @爆廢公社）

而這樣的「魚」眾不同讓網民全都笑彎了腰，原來事情要從這邊說起⋯⋯老師說明天帶魚來學校，男童回家後告訴嫲嫲，嫲嫲一聽到乖孫要帶魚去學校，馬上起身去幫他準備，第二天到學校後，就是照片中的那樣子了！小巧的水族箱與超級霸氣的大鐵盆，形成超強烈對比，看來這位男童和他嫲嫲，是徹底誤會幼稚園老師所謂「帶魚來學校」的意思了。

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「一種嫲嫲覺得不能輸的感覺」

帶這條魚去學校，難道是想加菜嗎？不少網民都認為嫲嫲真的太可愛！不過也有網民表示，不一定只有嫲嫲買對，男童是全場唯一悟出老師話中有話的人。而這麼可愛的嫲嫲，也讓許多人想起自己的嫲嫲也是這樣疼愛孫子。可以很明顯地感受到，一種不讓寶貝金孫氣勢輸掉的疼愛表現，雖然誤會了學校的用意，但行為非常可愛！

下面也有不少人分享自己爺爺嫲嫲的「霸氣」疼孫行為，有網民就說：

「小學自然課，老師說要帶蚯蚓去，跟爺爺說，爺爺挖了一鍋蚯蚓來學校給我」



「以前學校要小朋友帶一顆雞蛋去做蛋雕，我兒子的嫲嫲給他帶駝鳥蛋」



「生物課要觀察植物『向光性』，老師要學生帶蘿蔔頭，同學嫲嫲給他一整根從土裏挖出來的蘿蔔」



看來每一家的長輩疼孫的心，沒有最疼只有更疼，也希望這些寶貝們在爺爺嫲嫲滿滿的疼愛下長大，也能學習將這些接受到的愛反饋給身邊的人，並且感恩且知足！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「魚」眾不同！幼兒園老師通知「帶魚觀賞」，卻驚見異類，男童：我阿嬤準備的啦！】