癌病復發腫瘤兩個月大兩倍　4歲病童赴西班牙求醫　媽媽：很痛心

4歲的「神母小戰士」Sheldon患有罕見神經母細胞瘤，近日他與家人遠赴西班牙接受治療。經檢查後發現，Sheldon脊椎的腫瘤在兩個月內大了兩、三倍，需接受切除手術，其母親直言：「很痛心短時間內又要再來一次，我沒勇氣告訴他！」



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需再次接受手術

4歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，媽媽在其社交專頁表示，於11月抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療。經過骨髓檢查及MIBG掃描後，媽媽今日發文指，收到一個壞消息。

「MIBG報告不是如之前所說中樞神經的癌細胞全清，原來脊椎最尾段還有一個腫瘤，更在兩個月內大了兩、三倍。」她表示，醫生建議做切除手術，將與外科手術醫生研究可行性。

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「一心打算來西班牙做免疫治療，從來沒想到會波折重重，未能立即落新藥，甚至要在這裏施手術。Sheldon身上已經有多處疤痕，很痛心短時間內又要再來一次，我沒勇氣告訴他🥺。」

面對未來的未知數，媽媽坦言「真的很難撐下去」，但亦自我勉勵：「但既然小戰士不怕，我更加不能怕！」

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