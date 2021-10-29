小鐵漢留醫期間獲老爺奶奶貼心照顧　媽媽：佢哋係強大後盾！

患有先天性心臟病的4歲「小鐵漢Kansas」上月底完成第三階段的單心室循環手術，手術過程中不幸遭細菌感染而患上肺炎，經歷數次洗肺後，留醫20日終可出院。小鐵漢媽媽今日貼出和老爺奶奶的合照，大讚老爺奶奶是強大後盾，並感謝老爺奶奶的付出。



小鐵漢媽媽今日在Facebook貼出和老爺奶奶的合照，分享自己和老爺奶奶的相處。小鐵漢媽媽表示當自己為照顧小鐵漢頻撲去醫院的時間，老爺會在工作食飯時間，自己不先吃，去買飯拿去醫院給她，亦會在在公園食飯烈日當頭，或落雨時堅持企著開傘為她遮雨遮太陽。而奶奶則回負責煲湯給小鐵漢，又學煮素菜。讓她不禁表示：「小鐵漢有爺爺嫲嫲很幸福🥰不知不覺，也令我沾染溫暖的呵護 」

小鐵漢媽媽大讚老爺奶奶是強大後盾。（小鐵漢媽媽 facebook）

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻希望會有有心人幫助！即睇：9歲女童高燒2星期證實患血癌急需骨髓 媽媽：好需要有心人捐贈👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

小鐵漢媽媽續指，很多朋友都說婆媳關係很難處理，很難得可以跟奶奶那麼好，指自己和奶奶亦間中有摩擦，不過只要「不計較，別記掛在心」，依然可以維持像朋友的情誼。並感謝老爺奶奶為小鐵漢，努力做好爺爺嫲嫲角色，讓他在溫情滿滿的家庭中成長。

+ 20

🔼🔼🔼🔼小鐵漢早前在醫院期待盡快出院回家，可以去迪士尼玩👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻外小鐵漢已轉到普通病房 父母租酒店方便照顧 出院後最想去迪士尼👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼