學生流失學額增加？升中派位競爭隨時不減反升　專家籲勿掉以輕心

「學生流失，學額增加」是近來升學界的熱話。根據教育局統計資料，截至2021年10月，各區學校年級學額空缺增加，中一學位有5070個空缺，其中最多的首三位分別是「沙田」、「九龍城」、「屯門」。一些家長問我：「學位空缺多了，選校是否應更進取？」

【作者：鄧家豪 】



近日媒體多番報道「移民潮」和「學位空缺」的情況，想必令不少家長感到「機會來了」，想「乘勢而上」，搏入名校或英中。我大致把進取的家長分成三類：

第一類家長有移民打算，選校非常進取。移民潮下，一些家長要求我的培訓機構協助他們的子女預備海外入學面試，這類家長一邊準備外國學校面試，一邊在港「搏盡」選校，選擇極度進取。萬一「中獎」就留港讀書，否則便舉家移民。

🔼🔼🔼🔼有調查顯示，上學年學生退學及教師離職情況較之前嚴重👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻移民潮｜上學年中學平均每校32人退學 教師離職人數飊升98%👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

第二類家長已肯定移民，由於簽證手續或生活安排需時，故此依然為子女安排本地升中派位。他們的選擇也非常進取，因為不論成敗也會移民他國。此類學生可能會刺激下一輪轉校插班潮。

第三類家長由於「學位空缺紅利」而採取較高風險的選校策略，期望乘勢而上，搏入心儀名校或一線英中。「學位空缺紅利」是一個全港現象，然而區區學生流失情況不盡相同。有些區份學生流失甚少，名校學額不變，供求隨時因為大量家長秉持進取策略而激發嚴重失衡，不可不察。

🔼🔼🔼🔼下學年多區中一都出現剩餘學額👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻移民潮影響及人口結構性下降 下學年全港中一料有3,350剩餘學額👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

部分學生離港，機會確實多了，競爭卻因為「人人都更進取」而保持激烈，建議家長和學生不可掉以輕心，以免遭遇滑鐵盧。

作者簡介：

鄧家豪

香港御學軒教育集團董事，名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，現於香港教育大學攻讀碩士。