中一面試｜英華書院約1400人爭50學額　校長陳狄安：看重同學態度

作為英華小學的結龍中學，英華書院每年都會預留約7成中一學額給聯繫小學畢業生，而英華書院去年合共收到約1400份中一入學申請，今年新上任的校長陳狄安指今年預計數字相約，校方會提供50學額給其他小學的畢業生。



設兩輪面試 約250人進入第二輪

校長陳狄安指，除去女孩子及不符合最低要求的申請人外，其餘的申請人都會獲邀進行第一輪的小組面試。預計屆時會四人一組，會有中文及英文的部分，不排除會讓同學圍繞著一個主題去展開討論，從中留意同學表現。

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完成第一輪面試後，校方會篩選250人進入下一輪個人面試，同樣設中、英文兩部分，形式主要是與老師談話為主。兩輪面試均需時10至15分鐘，不會面見家長。

英華書院中一簡介會實況



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校方著重「態度」

校長陳狄安最希望英華書院的同學具備謙遜和有責任感的特質，他透露：「在面試過程中，會留意小朋友的『態度』，不單是對老師、學校職員的態度。過程中同學會否覺得自己能力高、『好叻』，都是觀察的例子。」

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國際課程研究中

英華書院校長陳狄安過往在港青基信書院服務長達17年，由於港青基信書院提供國際課程，不少家長也因陳校長的背景，盼望陳校長能在英華書院中考慮提供國際課程。

對此陳校長直言目前正咨詢及聆聽家長意見，目前主要考慮的因素是「需要」及「幫助」兩大方面。以「平民直資」定位的英華書院，是否真的有需要開設國際課程？開辦後亦只能夠服務部分學生的幫助又大不大？陳校長表示暫時未能下定結論是否開辦國際課程，有消息會再通知大家。

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