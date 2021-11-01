拔萃男書院中一收生全攻略　1500人爭100學額　中英文面試考呢啲

拔萃男書院一直是不少家長中心目中的「神校」，Education Advisers按今屆IB全球學校平均分排名，整理出100間成績最好的學校，其中19間屬香港的學校，拔萃男書院更全球排名第二位，因此深受家長歡迎不是沒有原因。



1500人申請只有500人進入面試

雖然拔萃男書院今年沒有舉辦中一簡介會，不過每年的面試其實大同小異，參考過往簡介會的內容拔萃男書院每年約1500個同學申請報讀中一，減去附屬小學的學額，每年會剩餘約100個名額供其他小學的畢業生申請。學校會在約1500位申請人當中，篩選約500人進入面試環節，而佔校方考量最重的是成績，佔整體60%，面試表現只15%。

面試環節有三個主要部分，分別是所有同學都會進行的中英文面試以及部分同學有需要的運動及音樂等的測試。

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面試注意事項-朗讀

面試主要分英文和中文兩部份，合共需時約20分鐘，在正式開始前同學會有4分鐘的預備時間，去預備即將要朗讀的英文和中文文章，而這4分鐘要如何運用，就任由同學自行發揮。

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中、英文朗讀主要是看同學的發音、語調、情感、停頓位以及流暢度去評分。負責收生的拔萃男書院陳老師亦有給貼士大家，在預備的4分鐘內，同學可先快速找出自己不懂的英文單字，嘗試用拼音解決，若拼不出讀音，在正式開始時也不要停頓，只需輕輕帶過保持整體流暢度讀完即可，是最佳做法。

面試注意事項-談話

朗讀完成後，便會進入談話環節，在英文面試的談話環節中，老師除了可能會問及剛才朗讀文章的內容外，更多會詢問同學周邊的事情、學習經歷、興趣、時事議題等。陳老師提醒，若同學「貼中題」，回答時老師覺得太「背誦式」，便可能會減一點印象分。

中文面試的談話環節則更傾向了解同學的語文知識，會問及成語運用、修辭手法。例如：「你剛才朗讀的某一句，是用了甚麼修辭手法？」、「你可以用擬人法去作一句句子嗎?」。和英文談話環節不同，中文會有一個認字測試，老師會挑選一些相似字眼，但發音不盡相同的中文單字，去請同學讀出。最後，若有時間剩餘，會進行一般對話去結束面試。

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