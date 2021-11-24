移民潮影響及人口結構性下降　下學年全港中一料有3,350剩餘學額

近日小一自行分配學位結果公布，多區學校出現收生不足情況，而類似的問題同樣出現在未來中一學額供求上，受移民潮影響，加上中學適齡人口出現結構性下降的關係，教育局更預測下學年中一有近3,350剩餘學額，多個校網更出現學額過剩，而位於黃大仙區的龍翔官立中學將於2022/23學年起，與九龍工業學校合併，



西貢區41%小一收生不足

有西貢區小學校長認為，95校網以往大約有三成適齡學童在小一自行分配學位階段，會選擇外區學校，有約七成左右會留在本區。而今學年受移民潮和適齡學童人數下跌的影響，令家長更進取，敢於在小一自行分配學位階段選擇心儀的學校，令學生多集中選擇區內熱門的5、6間學校，多間非熱門的小學更出現收生不足情況。該校長更打聽到目前區內有約9間學校有收生不足情況，95校網只有22所小學，換言之該區有約41%學校收生不足。

🔼🔼🔼🔼小一自行分配學位今年有多區小學出現收生不足👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小一自行分配學位｜有學校蠶食32個統一派位學額 多校現收生不足👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

新學年全港中一學位預測剩餘3,350學額

據中學學位分配委員會向學界提供的2022/23學年中一學額預測數據顯示，預計明年新學年中一學位需求為50,700，全港供應則有54,050，因此會出現3,350剩餘學額。（上年完成派位後，剩餘是2500）。

當中多區剩餘學額超過400，包括灣仔、東區、南區、九龍城、黃大仙、葵青、屯門。離島區及沙田區由於學額不足，需要向其他校網借位，離島區要向中西區借位；沙田區則會借九龍城及黃大仙區的學位。以上所有數據只是中學學位分配委員會的初步預算，待2022年5月才有較確實的數據。

🔼🔼🔼🔼小一適齡學生人數減少，新學年全港多區的小學都有縮班情況👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻全港17區小學👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼削減班數 8間學校小一縮剩1班 呢區有7間小學縮班