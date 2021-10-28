中一報名｜全港熱門直資中學報名詳情　有學校舉行實體簡介會

開學後，各熱門直資中學都會陸續舉行中一簡介會，最主要是針對小六學生的家長。而簡介會除了能令家長們了解學校校風和理念是否與自己接近外，亦可以從中了解到面試過程及要求等，更有學校要求申請人家長必需出席簡介會才有機會面試，因此一定要特別留意。

(資料最後更新日期為10月28日)



今年疫情稍為緩和，不少簡介會也回歸實體，但仍有機會因突發事情而變動。大部分學校無論網上或現場形式都需要率先留座，家長亦不應重覆申請，影響其他有需要的家長。

新界區直資中學簡介會及報名日期

🔼 🔼 🔼 🔼有教育團體表示部分學校正面對教師流失問題，擔心影響教學質素👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻教師流失｜有團體指部分學校正面對人才流失 教育局：流失率平穩👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼 🔼 🔼 🔼

港島區直資中學簡介會及報名日期

九龍區直資中學簡介會及報名日期

開學至今不足兩個月已發生七宗學生墮樓及自縊事件，情況令人擔憂👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻開學累計7宗學童墮樓自縊事件 社工建議家長要注意子女3方面👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

家長可從日常行為觀察先兆