中一報名｜全港熱門直資中學報名詳情　有學校舉行實體簡介會

開學後，各熱門直資中學都會陸續舉行中一簡介會，最主要是針對小六學生的家長。而簡介會除了能令家長們了解學校校風和理念是否與自己接近外，亦可以從中了解到面試過程及要求等，更有學校要求申請人家長必需出席簡介會才有機會面試，因此一定要特別留意。
(資料最後更新日期為10月28日)
今年疫情稍為緩和，不少簡介會也回歸實體，但仍有機會因突發事情而變動。大部分學校無論網上或現場形式都需要率先留座，家長亦不應重覆申請，影響其他有需要的家長。
新界區直資中學簡介會及報名日期
🔼 🔼 🔼 🔼有教育團體表示部分學校正面對教師流失問題，擔心影響教學質素👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻教師流失｜有團體指部分學校正面對人才流失 教育局：流失率平穩👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼 🔼 🔼 🔼
港島區直資中學簡介會及報名日期
九龍區直資中學簡介會及報名日期
開學至今不足兩個月已發生七宗學生墮樓及自縊事件，情況令人擔憂👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻開學累計7宗學童墮樓自縊事件 社工建議家長要注意子女3方面👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻
家長可從日常行為觀察先兆
+4
9歲女童高燒2星期證實患血癌急需骨髓 媽媽：好需要有心人捐贈張致恆斥幼稚園校長歧視自己而拒收兒子 太太力撐丈夫：冇報名校香港海事博物館周日免費開放 聽故仔睇卡通仲可以上泊岸船艇參觀幼稚園學費｜私幼天主教聖瑪加利大轉為免費 新界多校免費轉收費