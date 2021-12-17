AIA冬日摩天輪開幕　增聖誕燈飾傳統市集　必玩攤位遊戲充氣彈床

位於香港摩天輪及AIA Vitality公園的冬日摩天輪嘉年華活動現已開幕，加入多款大型浪漫歐洲聖誕燈飾、與Calioo合作呈獻的Pop-up傳統聖誕市集、一系列大受歡迎的歐式攤位遊戲，小朋友放電一流！

（攝影：余嘉文）



+ 17

由The Grounds、The Lawn Club及盛夏摩天輪呈獻的「冬日摩天輪」現已開幕，位於香港摩天輪及AIA Vitality公園的冬日摩天輪首度加入多款大型浪漫歐洲聖誕燈飾、與Calioo合作呈獻的Pop-up傳統聖誕市集、一系列大受歡迎的歐式攤位遊戲，及超過三十萬萌爆毛公仔可供贏走。

+ 21

場內有10多個攤位遊戲，除了有傳統的牛奶樽、射籃遊戲等等，還加入了大板牙遊戲，容易挑戰成功！場內亦有旋轉木馬、充氣滑梯、碰碰車等遊戲供小朋友們遊玩。門票現已在www.zicket.co公開發售。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節🎅🏻機場有新嘢玩：Ｗinter Wonderland聖誕市集及玩樂 玩充氣彈床體驗零下15度冰窖👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

+ 16

除了攤位遊戲外，「冬日摩天輪」更有大會與自家製美食品牌平台Calioo合作呈獻的Pop-up傳統聖誕市場攤位，提供各式各樣具個性化的節日禮物和傳統聖誕美食。場內亦有多款以冬季作主題的打卡位，不要錯過！

冬日摩天輪

地點：香港中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

開放日期：即日至2022年2月20日

開放時間：

繁忙時段及標準時段 11am-11pm

非繁忙時段 12pm-9pm

(1月31日開放時間為11-9pm)

網址

https://www.zicket.co/winter-at-the-wheel-tickets-hong-kong

門票

網上購票價格一覽

非繁忙時段：

$120 (單人入場 + 10個代幣)

$240 (雙人套票 二人入場 + 20個代幣)

$300 (家庭套票 四人入場 + 24個代幣)

$480 (家庭套票 四人入場 + 48個代幣)

普通時段：

$130 (單人入場 + 10個代幣)

$260 (雙人套票 二人入場 + 20個代幣)

$340 (家庭套票 四人入場 + 24個代幣)

$510 (家庭套票 四人入場 + 48個代幣)

繁忙時段：

$140 (單人入場 + 10個代幣)

$280 (雙人套票 二人入場 + 20個代幣)

$380 (家庭套票 四人入場 + 24個代幣)

$560 (家庭套票 四人入場 + 48個代幣)

限時早鳥優惠（2021年12月31日前適用）：

購買門票結帳時輸入優惠碼 【HAPPY10】即減 HKD10

*每個代幣價值 $10，可用於攤位遊戲

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節🎄🎄🎄開party有咩好食，即睇：聖誕節│小丸子雪糕火鍋、LINE FRIENDS曲奇 4款卡通聯乘派對食物👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻