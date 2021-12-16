聖誕節│LEGOLAND 與樂高聖誕老人會面　再行聖誕市集買限定商品

臨近聖誕節，不少商店都換上聖誕主題裝飾。很受小朋友歡迎的Legoland日前換上聖誕主題裝飾，場內設有多個Lego 聖誕打卡位，亦有聖誕工作坊和聖誕老人現身。而D2 PLACE亦有舉行聖誕倒數派對，讓大人和小朋友一起歡度聖誕！



香港樂高®探索中心

香港樂高®探索中心為迎接與香港粉絲共度的首個聖誕節，大門將設置「聖誕老人大廳」，聖誕老人將會現身和大家拍照！場內亦特別預備了高達2米的「LEGO®幻光聖誕樹」，由LEGO®模型拼砌達人及團隊用45,000塊LEGO®積木，歷時長達480小時，拼砌配搭閃爍燈飾而成，聖誕樹高2.14米，闊1.2米，加上超過40種LEGO®顏色，絕對是打卡熱點之一！

除了「聖誕老人大廳」，香港樂高®探索中心各大展區亦化身樂高夢幻國度，加入連串節日限定彩蛋。以7,150小時及超過150萬塊LEGO®積木搭建而成的香港迷你天地於聖誕期間，會展示節日限定的飄雪與鹿車飛翔的光影效果，聖誕老人的小助手聖誕精靈和馴鹿亦會化身為迷你樂高好友，躲藏在「香港迷你天地®」之中玩捉迷藏，小朋友可以細心尋找一下他們的蹤跡！

此外，「LEGO®創意工作室」在節日期間特意推出「聖誕創意工作坊」，由LEGO®模型拼砌達人與小朋友們一同拼砌獨一無二的聖誕老人或雪人的LEGO®模型，工作坊適合5歲或以上小朋友參與，每節約15至20分鐘。小朋友一定不要錯過！另外，「樂高聖誕老人」亦會驚喜現身和大家見面。

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香港樂高®探索中心：Fun享聖誕Home Party

活動日期：2021年12月1日至2022年1月2日

活動時間：

2021年12月1日至3日、6 日至10日：11:00 - 19:00 (最後入場時間為18:00)

2021年12月４日至５日及12月11日至2022年1 月2日：10:00 - 20:00 (最後入場時間為19:00)

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號（港鐵尖東站J3出口）



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UNBOX CHRISTMAS COUNT DOWN

國際玩具品牌UNBOX INDUSTRIES將與文化創意地標D2 PLACE首次合辦藝術展覽【UNBOX CHRISTMAS COUNT DOWN】，活動以歐陸聖誕大街及市集的元素為題，當中大街會展示六位藝術家的主題店，每個主題店都以獨特設計及展示由UNBOX所創造的藝術玩具展覽區。場內有不少打卡位，包括大街入口的HELLO KITTY聯乘畫廊展示區，絕對是粉絲必去的景點！同場亦會發售多款會場限定收藏公仔及周邊產品，有得睇有得買，一定滿載而歸！

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UNBOX CHRISTMAS COUNT DOWN

***免費入場

活動日期: 2021年12月1 至2022年1月2日

活動時間: 中午12:00至下午21:00

活動地址: 香港九龍荔枝角長順街15號 D2 Place 二期地下 The Garage



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