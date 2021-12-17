聖誕節｜親子必玩2大聖誕工作坊　製作聖誕薑餅人再造手工皂

很多爸爸媽媽都喜歡和仔女一起參加工作坊，親手製作小手工。有酒店推出烘焙和陶瓷工作坊，亦有商店推出手工皂和造型汽泡彈的工作坊，超好玩！



黃金海岸酒店 陶藝及烘焙住宿計劃

黃金海岸酒店最近推出陶藝及烘焙住宿計劃，入住酒店可以玩烘焙或陶藝工作坊，除了有成人班，更加特設親子班，爸爸媽媽可以和小朋友一起體驗！聖誕節期間，小朋友可以在烘焙工作坊親自製作聖誕曲奇、紙杯蛋糕等等，而成人版更會挑戰薑餅人小屋、聖誕甜餡批等等，完成後可以和家人朋友一起分享。而陶藝工作坊則可以體驗製作陶瓷，小朋友亦可以嘗試繪畫陶瓷碟，小朋友一定非常喜歡！

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陶藝及烘焙住宿計劃 (兩位成人)

星期日至四HK$1,600

星期五HK$1,700

星期六HK$2,000

12月24至27日HK$2,950



陶藝及烘焙住宿計劃 (親子)

星期日至四HK$1,360

星期五HK$1,460

星期六HK$1,860

12月24至27日HK$2,760



陶藝及烘焙住宿計劃 (兩位成人)

優惠包括：

入住豪華海景客房一晚

早餐 (2位成人)

烘焙或陶藝工作坊乙節 (2位成人)

房內迷你酒吧 (每次入住：六罐罐裝飲品)

無線上網

穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得。)

其他客人額外收費：每位HK$600，包括住宿(不另加床)、早餐及烘焙或陶藝工作坊乙節



陶藝及烘焙住宿計劃 (親子)

優惠包括：

入住豪華海景客房一晚

早餐 (2位成人及1位小童)

烘焙或陶藝工作坊乙節 (1位小童，4至8歲之小童必須由一位成人陪同方可參與)

房內迷你酒吧 (每次入住：六罐罐裝飲品)

無線上網

穿梭巴士服務 (名額有限，先到先得。)

其他小童額外收費：每位HK$550，包括住宿、早餐及烘焙或陶藝工作坊乙節



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Victorinox 雪山造型手工皂、汽泡彈工作坊

另外，瑞士軍刀品牌 Victorinox 開設全港首間限定店登陸九龍塘又一城，全店以新形象示人，更首次用上近 2,000 枚 Classic Colors 袋裝刀系列的刀殼，砌成全港首 棵瑞士軍刀刀殼聖誕樹。購買滿指定價錢可以參加節日主題工作坊。包括製作雪山造型手工皂，用鋒利的瑞士軍刀將 雪山造型手工皂切割成寶石形狀，再噴上品牌最新推出的 First Snow 淡香水，送禮自用都啱用！另外小朋友亦可以親手製作充滿瑞士風格的聖誕雪山造型汽泡彈，配以First Snow 淡香水而成，讓您在家也能感受外國冰天雪地的浪漫聖誕情懷。詳情請到Victorinox限定店了解。

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