奶奶要求家嫂上繳一半花紅　孕妻向老公求助　怎知卻獲得這樣回覆

一名已婚且已懷孕5個月的女子在匿名公社上爆料，表示現與奶奶與老公大哥一家同住，近日被奶奶要求即將發放的花紅必須給她一半，讓她相當無奈，詢問先生該如何是好，未料先生的回答讓網友也氣炸。



該名女子表示，因為與奶奶和老公大哥一家4口同住，已覺得相當擁擠，一直想搬出去住，與先生在婚前便講好一結婚先住家中，等存好錢再搬出去，但若連自己的花紅也必須「上繳」一半給奶奶，「那我是不是永遠都搬不出來了？」結果她求助先生該如何解決，先生回答，因為大嫂之前有工作時也會給，要她「別計較！」

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原PO表示，新婚不到一年的她，已每月固定上繳1萬2000元（台幣，約港幣3,400元）給奶奶，老公大哥一家4口也同樣給1萬2000元，「已經覺得很不公平了」，現在居然連她的花紅一半金額也要上繳？並表示一直想租屋搬出去住，但先生不肯，上網求助網友該如何是好。

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網友針對該則PO文對先生的回應感到生氣，認為「憑甚麼啊？你老公豬嗎？」不少人覺得這樣的奶奶太過份，「有種人柿子挑軟的捏，捏到了還會得寸進尺」。對於即將迎來第一胎的原PO，網友也強烈建議原PO「不要太傻，錢要留着坐月子還有買嬰兒用品，孩子生完花費很多、曳一點不要太聽話。」

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有人建議，不管是不是「家規」，都不應該給出自己的一半花紅，「不用給，法律沒規定」、「她們沒養過你沒資格拿」、「花紅是你辛苦一年公司給的慰勞金，自己的錢自己決定怎運用」，若真要分紅，過年包個紅包給奶奶即可，還有人說：「先叫你老公的年花紅全交給你，之後再談」。更有人說，其實奶奶不會真的知道原PO有多少花紅，只要跟她說今年沒花紅，或少報金額意思給到就好，「大不了搬出去，不要怕！」

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