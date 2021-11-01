家嫂拒絕彈琴助慶　奶奶怒用筷子「飛面」　老公事後只懂這樣做…

早前有韓國新抱數奶奶十大惡頂行為 催生二胎、批評育兒、叫她做「喂」婆媳關係一直以來都是許多家庭難解的問題，家庭觀念、生活習慣等等，常常會有許多摩擦導致失和。一名男網友在Facebook PO文表示早前吃飯時，媽媽和老婆因為「彈琴」一事鬧到不可開交，老婆甚至撂話不會再一起吃飯了，讓他不知如何是好。



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原PO在Facebook專頁「靠北婆婆2.0」寫道，昨天家人一起吃飯時，媽媽突然要他老婆彈琴給大家欣賞，沒想到兩人因此大吵一架，結果媽媽竟然拿筷子甩了他老婆的臉，她氣得直說這輩子都不會和他媽媽一起吃飯了，讓他不知道該如何解決，只好上網求助鄉民給予意見。

貼文一出，網友們一面倒力挺媳婦，「很好呀，不用一起吃飯，你也不用夾在中間」、「老婆不能好好吃飯，要彈奏音樂取悅大家，把媳婦當甚麼了，以後不跟你媽吃飯也是剛好而已」、「吃飯就吃飯何必多此一舉，那麼叫婆婆吃飯時高歌一曲如何」、「你要不要改娶太陽馬戲團的，讓你媽常常吃飯都很開心啊？」、「把人家當婢女喔？憑甚麼你們吃飯，你老婆不能吃飯要取悅你們還要吃剩下的」。

還有人對於原PO的態度也頗有微詞，「怎麼不順便和你離婚，你媽提出這要求，你就該先出聲拒絕了，還坐等衝突發生」、「有的時候我真的覺得男人腦袋到底裝甚麼？為甚麼這種擺明給媳婦欺壓的行為都看不出來？」、「原來老公的功能只會上網問網友怎麼辦？」、「你怎麼不跟岳父岳母吃飯時先唱歌跳舞娛樂大家」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】