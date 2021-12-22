以自身經歷勉勵學生勿只看重輸贏　渣馬冠軍老師：要為自己定目標

在2017年，聖母小學呂慧敏老師(Mabel)在渣打香港馬拉松10公里挑戰組女子上獲得冠軍！在報章加上電視的報導，令不少同學也開始知道「Ｍiss呂」是跑步的。不過相比起奪冠的故事，她更喜歡和同學分享低潮時期的點滴，讓同學不犯下與自己同樣的錯。

攝影：李紫銘



現代小朋友運動情況兩極「一係冇、一係太多」

呂慧敏憶述自己與跑步結下不解之緣的經過，最初是升上中一時，在體育堂上的9分鐘耐力跑測試上成績為全校第一，不過當時更傾向團體運動，於是沒有把所有專注力放在跑步上。

直至中六那一年，因為實在太無聊，加上當時中六課程是沒有體育堂的，因此覺得欠缺運動不是一件好事，於是便在同學的推薦下參與了跑會的訓練，雖跑步是個人運動，但在跑會始終是一群人相當熱鬧，因此也給予了她「團體」的感覺，加上當時沒有智能手機，要社交最容易的方法還是面見，在當時的暑假，真的會和跑會的朋友經常聚會、練習。

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與自己年代背景的不同，作為小學體育老師的她，觀察到現今小朋友的情況與自己當年已大相逕庭：「喺我哋嗰個年代，運動都有少少講經濟條件，跑步算係門檻最低嘅運動，但依家即使基層都有好多機會接觸唔同運動，但同時都多咗好多娛樂活動同讀書上嘅壓力，導致有啲小朋友一係唔多做運動，一係就報太多運動。因為讀書已經好忙，參與太多運動有時會弄巧成拙，令小朋友間接討厭運動。」

呂慧敏補充，小朋友參與多元運動不是壞事，但家長心態上要正確。其中令呂慧敏印象深刻的是，有次家長希望小朋友一定要參加跑步比賽，小朋友表示只是想參與跑步運動，於是嚎啕大哭，最終呂慧敏勸喻家長讓小朋友自行選擇，事情才告一段落。

小朋友心態比成年人想像中更堅強

在2019年初，呂慧敏認為自己當時的狀態極佳，在練習時也跑出10公里約36分鐘完成的時間，當時自己和教練都對接下來的渣打馬拉松賽事十分有信心，亦造成了心態上出現錯誤。在呂慧敏心目中，雖然自己已屢獲佳績，但她亦認為自己從沒證明過自己，永遠都只是在練習時跑出35、36分鐘的成績，而且只要有姚潔貞等好手參與的比賽，自己更是從來未拿過冠軍，因此好想在2019年渣馬上「贏一場！」

在比賽前一晚，呂慧敏打電話給教練，指自己睡不著，很緊張因為太想贏。結果，當日比賽時，首兩公里自己跑出6分多鐘時間，若根據這個速度計算，已相當接近男子組的表現。呂慧敏當下十分緊張，但又調整不到速度，終於在2.5公里左右時感覺自己完全沒有力氣，看著其他選手超越自己。她事後亦經常把這個故事分享給同學：「因為太想贏，而令成件事變得更加壞，希望小朋友唔好太睇重輸贏。」

呂慧敏任教的聖母小學是修女學校，她直言校內女同學都偏文靜，田徑隊的成績與其他學校對比自然不算突出。在較早前的學界比賽，有幾位同學也得到第九名的成績，其實只差一名（第八名)便會有分數，但想不到同學們竟跟我說：「幾好啊，我哋今年疫情只係練咗六次就有第九啦，下次努力啲就贏到！」

小朋友有時的想法十分單純，只是家長把事情發生在自己身上時的假設套用在小朋友身上，其實小朋友沒得獎並不一定會「唔開心」，反而家長「唔開心」的情況比小朋友更多，呂慧敏補充道。

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任何時候都要為自己設立目標

呂慧敏正職是教師，現在還在攻讀碩士課程，但仍可以抽空跑步。她認為人人每日都是有24小時，時間並不會沒有，有些人可以每日用半小時、一小時打機，其實只是把打機換成另一樣項目，但就做不到？

她目前對於跑步的想法是把「教」放在首位，而賽事亦會繼續參與，她希望把堅持和設立目標的精神傳遞給同學。就像自己2019年患上疝氣病（俗稱小腸氣），要動手術並暫停所有訓練，休息期間整個人失去了目標，於是馬上報讀課程進修，因此她認為人總要設立一些目標給自己去完成，才會變得更有動力，無論結果是否如預期般順利，有一個目標是必要的。

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小朋友的世界很小 家長勿看輕「小事」

在體育堂上，總會有一些身型比較肥胖的同學，呂慧敏在教師生涯上也接觸不少。曾有一位較肥胖的女同學，跳繩可能由原本只可以跳一下，進步到可以跳十幾下，於是Mabel每次課堂或在校園碰見該名同學也會主動去稱讚她「做得好好喎」。呂慧敏直言：「其實有時唔係同學真係表現得好好，但我純粹係讚佢個態度！」

想不到，只是一個這麼簡單的行為，該名女同學竟寫了敬師卡給自己，內容寫道「多謝你常常鼓勵我做運動」。而這張敬師卡之所以如此難能可貴，是因為每位同學每年只有兩張卡，通常會寫給班主任或主科老師，沒想到作為體育老師的自己也可以收到。呂慧敏提醒家長：「其實每日一句嘅小鼓勵佢哋都會記係心上，小朋友嘅世界好細，你話派貼紙畀佢，佢哋真係會期待同埋記住。如果你唔記得，佢哋仲會追返你轉頭。」

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