屯門區35年歷史幼稚園明年停辦　K1只有10人每年租金開支30多萬

由於出生率下降及新冠肺炎疫情影響，一些過往較依賴錄取跨境學童為主的學校大受影響。在屯門兆禧苑有35年歷史的香海蓮社兆禧苑幼稚園發出通告，通知家長幼稚園將於來年8月31日後停辦，現時就讀該校的K1、K2學生需尋找其他學校，完成幼稚園課程。



收生不足每年租金需30萬

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香海蓮社兆禧苑幼稚園校長蘇惠儀回覆記者指，停辦是沉痛及無奈的決定。由於收生不足會直接影響各項開支津貼，最首當其衝的問題便是租金。在收生不足情況下，學校只獲發半額的租金補貼，蘇校長直言現時營運每年單單是租金便要30多萬，還未計算學校職員的薪金支出等等，因此與辦學團體及一眾持份者商榷後，決定停辦。

11月招生為爭取最後希望

香海蓮社兆禧苑幼稚園在11月仍有招生。(校網截圖)

翻查校網資訊，發現香海蓮社兆禧苑幼稚園在11月仍在進行收生面試等程序，蘇校長指，以租金津貼指引為例，只要學校收生超過學校學額容量的一半或以上，便可獲得全額津貼。今年全校收生只有56人，低於半數，因此只有一半的租金津貼；而上年全校有約70多位學生，當時的租金補貼便是全額。

「和各單位溝通後，校方決定以今年收生表現作最後嘗試，結果亦未如理想。而12月18日學校將會舉行家長會，只要針對現時就讀K1、K2級別的家長，針對家長的意向及需要，協助他們的子女找到心儀的幼稚園繼續學業，有需要也會撰寫校長信等，把對學生的影響減到最低。」蘇校長說。

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封關打擊收生 現時K1、K2合共不足30人

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蘇校長直言，香海蓮社兆禧苑幼稚園過往的收生多為跨境學童，在疫情下收生自然大受打擊。現時K1及K2只有合共只有兩班，K1學生只有10人，K2則有13人。而決定停辦後，老師方面亦會根據《僱傭條例》遣散安排。

根據蘇校長觀察，她認為區內有不少幼稚園同樣面對收生不足問題，只是情況未去到要停辦的程度。而區內的幼稚園也存在競爭性，一些較低調或資源匱乏的學校便更難生存。

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