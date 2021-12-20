屯門小學「最窮」聖誕樹完成　校長：達成學生心願、增加歸屬感

早前，位於屯門的世界龍岡學校劉德容紀念小學正在準備的「聖誕樹」外牆裝飾，被網民拍照並投稿至「香港最窮聖誕裝飾比賽」。記者之前訪問校長，他表示創作的意念來自該校大部分學生都未觀賞過聖誕燈飾。近日，該校的外牆聖誕樹裝飾終於完成並順利亮燈，學校更舉辦了一系列活動與家長、學生迎佳節，校長開心地說：「達成學生心願！」



曾被網民拍照投稿的「最窮」聖誕樹終於完成了！校長陳進華開心表示，學生看到不少街坊、社區人士到學校與聖誕樹拍照打卡，對學校也增加了歸屬感。原本聖誕樹的「初心」是為了達成學生觀賞聖誕燈飾的心願，不過引起了各界的關注，令學生對聖誕節更為期待。學校亦趁機舉辦了英語學習活動和家長、學生的拍照活動，普天同慶。

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聖誕樹的設計亦相當花心思，除了環保地使用學校的既有物資—綠布，更設計成「雙電系統」，由太陽能和市電系統供電，令聖誕樹閃閃發光，讓學生更多一個學習STEM的機會。