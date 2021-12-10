STEM｜女校聖保祿學校派逾10隊參加A.I.比賽　學生：女仔都做到！

玩STEM是男孩子的優勢嗎？傳統女校聖保祿學校派出逾10隊全女隊員參與人工智能賽車比賽，學生們坦言對STEM十分有興趣，亦認為是次比賽很有挑戰性，又表示在過程中學習比輸嬴更重要。學校老師則認為，學生參與比賽會更有動力學習，而且女孩子會更細心、注意細節、專注，亦相當有責任心。是次比賽是本地同類型規模最大的中學生比賽，即將於本月10至12日舉行。

攝影：黃寶瑩



聖保祿學校派出至少12隊隊伍參與比賽，最小的參賽者只有中二級，在中學混齡比賽之中將要面對經驗、學識都比她們優勝的對手，她們仍很有自信。其中一隊3名成員均只有13歲，卻參加了「JetRacer」類別比賽，她們不但需要製作一部較大型的人工智能賽車，還需要即場編程，讓車子以最快的時間完成賽道。

從小對STEM有興趣

這群「越級挑戰」的隊員分別是中二級馮曉彤（Valerie）、區卓蕎（Angus）、何洛瑤（Rachel）和中三級廖昕蕎（Tianna）。Valerie指，她爸爸從事IT行業，從小就帶很多STEM相關的玩具回家，培養她的興趣，因此她對STEM有基本認識。她之前亦曾參與STEM比賽，不過像是次結合硬件及軟件的A.I.比賽則是從未接觸，感到十分好奇，於是和好朋友Angus一齊商量後便決定找組員一起參加。而Rachel亦分享，兒時曾居住日本，參觀過人工智能機械人，印象很深刻；而她爸爸也是IT從業員，她亦有自學編程，故對參與比賽也很有興趣。

Valerie認為：「STEM唔係男仔先做到。」而另一隊參與「Jetbot」比賽的隊員馮靖雯（Mandy）和陳靖琪（Kristy）也是從小就接觸STEM和編程，更有在校外參與相關的課程增進知識，並認為此乃未來的大趨勢。Mandy甚至積極考慮以此為創業目標，藉著參加比賽增加經驗和知識。

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女孩子更細心專注

在校負責教導STEM的何老師表示，學校重視學生的STEM學習和發展，而透過活動和比賽可以令學生活用課堂上學習的理論，並更有動力去豐富個人知識。而是次比賽不但要求學生編寫程式，亦要動手親自製作車身，要求學生具有跨學科的知識。比賽隊伍混齡形式組合，何老師亦認為她們可以互相學習，教學相長。

他又提到，女孩子玩STEM比男生更為細心、專注和有責任心。Valeria表示，她的隊伍設計的「戰車」已進入最後直路，但是仍在尋找裝飾車殼的顏料，想達到心目中的車殼顏色，盡力讓智能車的各方面都盡善盡美。

🔼🔼🔼🔼為了讓參賽學生互相交流，早前更舉辦了同樂日，一齊看看花絮：鼓勵中學生編寫AI程式參與比賽交流 舉辦STEM Plus師生同樂日🔼🔼🔼🔼

由智慧城市聯盟及Stem Plus Limited主辦的「校際人工智能EDGE級方程式公開比賽，約有2個月時間備戰，於12月10至12日與其他參賽的中學生設計的「戰車」一分高下。比賽分為「Jetbot」和「JetRacer」，分別為設計不同體積的車輛，以人工智能為車輛的行走路線編程，在比賽當日以最快時間完成指定賽道為之勝出。學生事前只有派獲一條簡單賽道作為參考和練習，而比賽當日才會看到真正的路線，需要即場為車輛的程式進行調整。