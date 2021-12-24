教育局公布中小學額空缺參考數據　中學一個月增824空缺

根據教育局公布的學生人數統計報告及學額空缺參考數據，今年6月底，公營小學合共有12,587個空缺，一個暑假過後，10月底的數字已飆升至17,887個空缺。而教育近日亦公布了11月底的數據，小學的空缺漸漸被填補，但公營中學卻出現更多空缺，相信中學受移民潮影響更大。



小學學額空缺稍為減少

根據教育局公布的額空缺參考數據，截至今年11月底，公營小學合共有17,735個空缺。而上一份截止10月底的數據，該數字為17,887，整體學額空缺減少了152人。

對比十月份的數據，當時出現小一學額空缺最嚴重的地區依次是：沙田、西貢、元朗、屯門、九龍城。而相隔一個月，頭五位地區依然一樣，只是排名有所變動，11月底小一學額空缺最嚴重的地區依次是：西貢、元朗、九龍城、 屯門、沙田。

中學學額空缺再增

中學的退學情況令人關注，多間津貼及直資英中上學年退學人數達三位數。包括：德望學校、協恩中學、聖若瑟書院等名校。而公營中學的情況亦相近，對比十月份的數據，公營小學合共有44,539個空缺，至11月底該數字輕微上升1.8%，學額空缺增加至45,363人。

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11月底中一學額空缺最嚴重的地區依次是：沙田、九龍城、屯門、東區、西貢；頭五位最多空缺的地區與排名和十月完全一樣。

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