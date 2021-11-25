移民潮│暑假後中小學流失5千人　多區學額空缺增加　呢區成重災區

隨著移民潮和人口結構的轉變下，中小學未來將面臨出現大量學額空缺的情況，雖對一些熱門學校的影響不大，但一些地區公營學校卻會因「音樂椅」效應變得收生更困難。根據教育局最新公布的學生人數統計報告及學額空缺參考數據，今年6月底，公營小學合共有12,587個空缺，公營中學合共有42,547個，而教育局日前上載最新一份截至10月底的數據，相隔一個暑假後，公營中小學流失近5千人。



暑假後公營小學學額空缺增42% 初小情況更嚴重

根據教育局公布的額空缺參考數據，截至今年6月底，公營小學合共有12,587個空缺。而最新一份截止10月底的數據，該數字上升至17,887，學額空缺增加3,000人即約42%。

當中，出現小一學額空缺最嚴重的地區依次是：沙田、西貢、元朗、屯門、九龍城，初小出現的學額空缺也遠多於高小，初小出現的學額空缺多高小2,923人即約39%。

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沙田成全港公營中小學最多學額空缺地區

中學的情況與小學接近，據教育局公布的額空缺參考數據，截至今年6月底，公營中學合共有42,547個空缺。而最新一份截止10月底的數據，該數字上升至44,539，學額空缺增加1,992人即約4.6%。

當中，中一學額空缺最嚴重的地區依次是：沙田、九龍城、屯門、東區、西貢，當中沙田區更成為小一及中一學額空缺最嚴重的地區。

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