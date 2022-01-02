豬隊友｜老婆吩咐老公照顧兒子　返家覺得屋企好靜　結局爆笑逆轉

若讓你回想一下，爸爸照顧孩子會是甚麼景象，你的腦袋裏浮出的畫面是，爸爸帶着孩子在玩積木的溫馨畫面，還是孩子在旁照顧睡着爸爸的「笑」順畫面？



要老公陪伴孩子，往往落得老公在旁睡翻，孩子則依舊在旁活動力十足的搞笑場景。真不知道這樣的結局對媽媽來說是「符合劇本演出」，還是「拖稿即興表演」。Facebook《爆料公社公開版》有名網友曬出自己家的照片，她表示自己出門時，要老公好好看守孩子，她返家後發現屋內靜悄悄，打開房間門，發現孩子坐在睡着的爸爸旁邊「寸步不離」，的確！有照顧到無微不至，但只是角色顛倒而已。

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網友笑翻：莫非培養孩子獨立的第一步，就是交給爸爸照顧？

這「溫馨」的畫面當然引來超多網友的熱議，許多人也開始分析「給爸爸帶孩子，對孩子的好處」，不少人認為從以前到現在許多爸爸育兒的照片，不難看出在爸爸的帶領下，孩子都能闖出自己的一片天，專心看着爸爸睡着，可以培養孩子獨立的性格，順便體現出孩子照顧人的愛心；爸爸陪孩子吃飯到後來會變成所有違禁品全擺上桌，可以培養孩子提早產生「垃圾食物」抗體，長大後便不會因為完全沒吃過而沉迷於此。

也有網友認為，我要是孩子一定會想「甚麼時候才要開學？在家照顧爸爸好累」、「好像哪裏不對，但又說不出來」等，孩子為了哄老爸睡着，也真是操碎了心！

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雖然不是每家都有這樣的育兒場景，但碰到機率極高！

這樣的爸爸雖然不是每一個家庭都有，但從網友曬出的照片來看，碰到的機率還是極高，睡得香甜老爸配上活蹦亂跳孩子，這才是媽媽們熟悉的配方，網路上那些爸爸帶着孩子在家的100種玩法，根本是不存在的！

不過各位媽媽你們知道嗎？去年的父親節調查中，高達9成的爸爸心裏面認為育兒是身為父親的責任和權利，絕對不能缺席。不少爸爸願意花時間陪伴自己的孩子，多數爸爸在陪伴孩子成長上感到很滿足、有了孩子後覺得很幸福，高達9成的爸爸認為自己是個稱職的好爸爸。

儘管部分爸爸認為，育兒有沉重的支出，但仍不會因為沉重的經濟壓力而影響育兒投入的時間和心力，足見台灣的爸爸雖有經濟壓力考量不生育，但生下孩子後不管支出多沉重，都能扛起育兒責任，在投入之餘享受育兒的成就和滿足感！無論爸爸還是媽媽，只要孩子過得開心就是最棒的育兒，給各位辛苦的爸爸媽媽一個大讚！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媽媽出門吩咐爸爸看守孩子，返家：孩子寸步不離，把爸爸照顧得無微不至。】