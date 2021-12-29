升中報名校現「內捲」趨勢　家長要比以往更注重呢兩樣嘢｜鄧家豪

美國社會學家亞歷山大古登威澤爾（Alexander Aleksandrovich Goldenweiser）以「內捲化」形容社會文化模式無法突破，只能不停使內部「複雜化」的狀態。近年，「內捲」通常指「內部惡性競爭」。小六生競爭入讀英中和名校「內捲」趨勢也越來越嚴重。

【作者：鄧家豪 】



升中報名校「內捲」趨勢

學生減少本應促使學位競爭同時減少，實況是名校學額沒有增加，本來不敢冒險的家長卻因為「移民效應」而採取進取的選校策略，導致上游名校競爭依然激烈。歷經多年淬鍊，名校收生標準和評審方式精細化，比以往更有能力「精準收生」，全方位評估學生品德、性情、語言能力、表達能力乃至學術水平，囊括最適合的學生。由此可見，家長和學生報讀名校時，正面對一個更嚴密和精細的制度。

上游名校競爭在移民潮下依然激烈。圖為喇沙書院。（資料圖片）

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升中策略重質不重量

為應付激烈的競爭，不少家長都會選擇坊間的培訓或諮詢服務。應運而生的升學機構和面試培訓中心如雨後春筍，家長為子女購買服務和課程時難免有「選擇困難」。

例如面試培訓的核心是「實戰」，與其他考生同場試煉越多，學生表現越發自信自然，故此強調教授海量技巧的培訓班就未必能應付實際需要。至於選校諮詢及資訊分析則重「小數據」而非「大數據」，精準的度身設計才能幫助家長和學生作最佳選擇，大量宏觀數據對學生貼身需要關係不大。

不少家長都會讓仔女參加面試訓練班。圖為佛教中華康山學校設小六學生面試訓練班，每星期設1節英文訓練及2節中文訓練。（鄺曉斌攝）

不論制定升讀心儀中學的策略，還是選擇培訓或諮詢服務，希望入讀名校的家長不能單單固守「人無我有，人有我優」的策略，幫助子女發掘個人特質和獨有優勢，投考對該種特質和長才有強大需求的中學才能避免不必要的競爭，浪費寶貴時間和精力。

面對「內捲」的漩渦，家長和學生都要比以往更注重「效率」和「特色」，莫以量取勝，得不償失。

家長和學生都要比以往更注重「效率」和「特色」，莫以量取勝，得不償失。（PhotoAC）

作者簡介：

鄧家豪香港御學軒教育集團董事，名校升學面試顧問。十四年間舉辦逾百場家長講座，創下兩千名高小學生成功考入傳統名校的紀錄。畢業於拔萃男書院，現於香港教育大學攻讀碩士。

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