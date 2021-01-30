習慣反白眼、批評老公自然抗拒湊B　9個建議育成暖男爸爸冇難度

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-30 17:14

大量研究顯示若父親能夠投入育兒事業，建立正面的父子關係，對子女的成長有極大好處。然而，現實就是沒那麼實想。不少媽媽投訴家中的男人笨手笨腳，而男人們亦對育兒事業興趣缺缺，到底怎樣才能令家中的男人更多投入親子關係之中？

丈夫對孩子的事不上心？作為妻子的你可以這樣做...

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1. 心態篇：你是守門人嗎？

外國曾有調查發現，10個媽媽裏有至少6個不想丈夫幫忙教養孩子。

大量的證據顯示，媽媽生育後，會變得像個看門人（gatekeeper），在家庭裏發揮着守護的重任。

「看門」的典形舉動之一，就是媽媽視照顧孩子為一己責任，不讓他人分擔和干涉，從而抑制爸爸的教養行為，甚至嚴厲地批評隊友。

曾有四位美國學者想知道媽媽的「看門」行為如何影響爸爸角色。他們請來97位新手父母，請他們二人一起為三個半月大的嬰兒更換連身衣，並錄影了過程。相對媽媽來說，爸爸有多少機會參與換衣服呢？有些爸爸可能只站在一旁，有些則積極動手更衣。

學者又透過問卷查詢在二人眼中，太太對丈夫的爸爸角色有多鼓勵、有多批評。

研究結果發現，原來單單讓爸爸在頭腦上知道自己照顧幼兒的角色，並不足以讓爸爸主動參與照顧。要讓爸爸積極發揮父職，還需要夫妻的良好合作。在太太較少批評、較多鼓勵的氣氛裏，爸爸才能夠充份發揮「父能量」，參與照顧幼兒的比例才會更高。

換言之，要令爸爸更投入育兒事業；做媽媽的首先要抑制自己的守門心態！

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2. 戀愛篇：夫婦關係與親子關係的良性循環

過度的守門心態還不止於此；很多夫婦在有了小孩子後，家庭的核心一下子轉到小孩身上，此時爸爸又被拒於門外，令二人感情褪色。但研究卻告訴我們親職協作與夫妻關係是唇齒相依。

最近，俄亥俄州立大學的心理學家就進行了一項為期一年的追蹤研究，觀察182對夫妻。結果顯示，產後三個月內，若爸爸能體驗到太太的鼓勵和支持，與他建立關係時，就有更多機會接觸嬰兒。這樣令到親職協作的緊密感提升。合作無間使初為人父母的夫妻關係提升，有更多信任和愛。

相反，當嬰兒出生三個月時，爸爸感受到太太想落閘，批評自己的另一半，又時常把爸爸和嬰兒隔開。這種做法令協作的緊密感會降低，孩子出生的整年間，夫妻的關係整體都調節得較差。

由此可見，若妻子的守門心態過強，不但會令丈夫減少參與育兒工作，也可能影響夫婦關係，造成惡性循環。相反，妻子的鼓勵和支持卻能令帶來完全相反的正面效果！！

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3. 實戰篇：母性鼓勵

然而，怎樣才算得到太太的鼓勵？有些太太會為自己的丈夫「開門」，協助父子或父女築起屬於他們的關係。以下1至9點就是例子，又稱作母性的鼓勵（maternal encouragement）。

為爸爸「開門」的太太願意…… 1. 嘉許丈夫作為爸爸的角色 2. 邀請丈夫幫忙，參與照顧子女的事 3. 讓丈夫知道自己有何貢獻，獲得太太的欣賞 4. 告訴丈夫有在教養上的做法，有甚麼是很好的 5. 在孩子的事上徵詢丈夫的意見 6.在丈夫面前，向別人形容他為父稱職的地方 7. 告訴丈夫，他令兒女感到很開心 8. 鼓勵丈夫花時間獨自與兒女相處 9. 為到丈夫和孩子安排父子活動

爸爸得到太太的鼓勵，自然有更多動力嘗試與子女建立正面的關係。只是有時太太會不經意地「關門」。若果「門常關」，爸爸的角色會受到很大窒礙。以下A至H的舉動，又稱為母性的批判（maternal criticism）。

為爸爸「關門」的太太會…… 1. 在教養的事上，經常向丈夫說教，指示對的處理方式 2. 在教養的事上，經常向丈夫表達自己被激怒 3. 跟丈夫說「你又做錯了甚麼」 4. 批評丈夫 5. 露出「被你激死」的樣子，甚至反白眼 6. 向其他人說丈夫教養上的不是 7. 二話不說，就把丈夫做好的家事重新做一次 8. 對着幼兒說「爸爸做錯……」，其實含沙射影，要給說話丈夫聽

參考資料： Schoppe-Sullivan, S. J., Brown, G. L., Cannon, E. A., Mangelsdorf, S. C., & Sokolowski, M. S. (2008). Maternal gatekeeping, coparenting quality, and fathering behavior in families with infants. Journal of Family Psychology, 22, 389–398. Schoppe-Sullivan, S. J., Altenburger, L. E., Lee, M. A., Bower, D. J., & Kamp Dush, C. M. (2015). Who are the Gatekeepers? Predictors of Maternal Gatekeeping. Parenting, Science and Practice, 15(3), 166–186. doi:10.1080/15295192.2015.1053321 Olsavsky, A., Yan, J., Schoppe-Sullivan, S. & Kamp Dush, C. (in press). New fathers’ perceptions of dyadic adjustment: the roles of maternal gatekeeping and coparenting closeness.Family Process.doi: 10.1111/famp.12451.

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：科學父能量，原文：【【地方的爸爸需要鼓勵】丈夫對孩子的事不上心？作為妻子的你可以這樣做】