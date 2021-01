習慣反白眼、批評老公自然抗拒湊B　9個建議育成暖男爸爸冇難度

丈夫對孩子的事不上心?作為妻子的你可以這樣做...

1. 心態篇:你是守門人嗎?

外國曾有調查發現,10個媽媽裏有至少6個不想丈夫幫忙教養孩子。

大量的證據顯示,媽媽生育後,會變得像個看門人(gatekeeper),在家庭裏發揮着守護的重任。

「看門」的典形舉動之一,就是媽媽視照顧孩子為一己責任,不讓他人分擔和干涉,從而抑制爸爸的教養行為,甚至嚴厲地批評隊友。

曾有四位美國學者想知道媽媽的「看門」行為如何影響爸爸角色。他們請來97位新手父母,請他們二人一起為三個半月大的嬰兒更換連身衣,並錄影了過程。相對媽媽來說,爸爸有多少機會參與換衣服呢?有些爸爸可能只站在一旁,有些則積極動手更衣。

學者又透過問卷查詢在二人眼中,太太對丈夫的爸爸角色有多鼓勵、有多批評。

研究結果發現,原來單單讓爸爸在頭腦上知道自己照顧幼兒的角色,並不足以讓爸爸主動參與照顧。要讓爸爸積極發揮父職,還需要夫妻的良好合作。在太太較少批評、較多鼓勵的氣氛裏,爸爸才能夠充份發揮「父能量」,參與照顧幼兒的比例才會更高。

換言之,要令爸爸更投入育兒事業;做媽媽的首先要抑制自己的守門心態!

相關文章:老公「大唔透」比做豬隊友更差? 別慈母般教導要用雙眼令他知衰

2. 戀愛篇:夫婦關係與親子關係的良性循環

過度的守門心態還不止於此;很多夫婦在有了小孩子後,家庭的核心一下子轉到小孩身上,此時爸爸又被拒於門外,令二人感情褪色。但研究卻告訴我們親職協作與夫妻關係是唇齒相依。

最近,俄亥俄州立大學的心理學家就進行了一項為期一年的追蹤研究,觀察182對夫妻。結果顯示,產後三個月內,若爸爸能體驗到太太的鼓勵和支持,與他建立關係時,就有更多機會接觸嬰兒。這樣令到親職協作的緊密感提升。合作無間使初為人父母的夫妻關係提升,有更多信任和愛。

相反,當嬰兒出生三個月時,爸爸感受到太太想落閘,批評自己的另一半,又時常把爸爸和嬰兒隔開。這種做法令協作的緊密感會降低,孩子出生的整年間,夫妻的關係整體都調節得較差。

由此可見,若妻子的守門心態過強,不但會令丈夫減少參與育兒工作,也可能影響夫婦關係,造成惡性循環。相反,妻子的鼓勵和支持卻能令帶來完全相反的正面效果!!

相關文章:老公腰圍變粗、性趣缺缺漸現「佬化」? 或因男性更年期已到臨…

3. 實戰篇:母性鼓勵

然而,怎樣才算得到太太的鼓勵?有些太太會為自己的丈夫「開門」,協助父子或父女築起屬於他們的關係。以下1至9點就是例子,又稱作母性的鼓勵(maternal encouragement)。

爸爸得到太太的鼓勵,自然有更多動力嘗試與子女建立正面的關係。只是有時太太會不經意地「關門」。若果「門常關」,爸爸的角色會受到很大窒礙。以下A至H的舉動,又稱為母性的批判(maternal criticism)。

參考資料:

Schoppe-Sullivan, S. J., Brown, G. L., Cannon, E. A., Mangelsdorf, S. C., & Sokolowski, M. S. (2008). Maternal gatekeeping, coparenting quality, and fathering behavior in families with infants. Journal of Family Psychology, 22, 389–398.

Schoppe-Sullivan, S. J., Altenburger, L. E., Lee, M. A., Bower, D. J., & Kamp Dush, C. M. (2015). Who are the Gatekeepers? Predictors of Maternal Gatekeeping. Parenting, Science and Practice, 15(3), 166–186. doi:10.1080/15295192.2015.1053321

Olsavsky, A., Yan, J., Schoppe-Sullivan, S. & Kamp Dush, C. (in press). New fathers’ perceptions of dyadic adjustment: the roles of maternal gatekeeping and coparenting closeness.Family Process.doi: 10.1111/famp.12451.