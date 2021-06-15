父親節｜4個小孩皆有先天缺憾　爸爸無怨陪仔女：有小朋友係福分

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-15 07:00

「呢度係快餐店，你想買咩食呀？」6歲的琋迪精靈活潑，在遊樂場和爸爸玩著角色扮演的小遊戲，只有頭頂上一對小小的機器洩露她的小秘密。育有4個孩子的琋迪爸爸充滿童心地和女兒遊玩，和當初發現女兒雙耳先天聽障的模樣判若兩人。「看到琋迪的進步，我每天都有新的感動！我照顧4個小朋友的路上，從沒悲傷。」他說。 攝：黃舒慧

琋迪在2015年出生，是家中的第4個小孩。發現小琋迪對聲音沒有反應是透過母嬰健康院的檢查而得知，反覆做了各項測試，發現她的雙耳有輕度至中度的聽障。「當時沒甚麼可以做，只有配戴相應的設備、戴耳機。」但其後又發現琋迪的聽力一直下跌，確定了她的情況最壞會一直跌到雙耳深度聽障。「她對外界的聲音無甚麼反應，東西跌了不知道，半夜也不會被嘈醒。」

爸爸直言那是人生的打擊，整個過程很漫長，而且難以接受。「我有上網找資料，不但是尋找與病症有關的資料，還集中去找一些個案說測試有誤、測試出錯等，去拒絕接受現實。」他又指，當時太太的精神也不太好，他不敢讓她知道自己偷偷地哭了，只能故作堅強和理性地接受現實。

終於，到了琋迪2歲多時，最好的耳機都沒效了，雙耳達到了深度聽障，現今醫學也未有逆轉的方法。醫生建議為琋迪進行人工耳蝸手術。「手術好成功，我們全家由擔憂變成期待。」爸爸說：「我們會在她身邊啪手指、拍掌，她就會眨眼睛。我們最感動不是她說的第一句說話，而是她的一下眨眼。」

4個小孩各有需要 爸爸：從沒悲傷

家中有4個孩子，想必熱鬧非常，而琋迪的障礙會否令其他兄姊感到爸爸被搶走呢？

「由沒有到有小朋友的轉變很大，但由1個到2個、2個到4個的分別就不是很大。我和太太都認為有孩子是福分，本身都沒有設限。」他又指照顧4個孩子的路上沒有悲傷，而「剛巧」每個孩子先天都有點缺憾，令爸爸的時間倒能「平分」：「大仔有漏斗胸、大女有羊癇、二女有濕疹。大部分父母都一樣，只要犧牲一些東西，就能擠出時間。我幸運地是做生意，時間上較易騰空。」

+ 2 + 2 + 2

而他的住所距離琋迪上學的白普理幼兒中心剛好8分鐘的路程，每天送小女兒上學的8分鐘就是他最珍惜的時間。「我每天都有新感動，她會留意到路上的小事和人物，而我都未必留意到。」他又笑指，早前路邊有工程，女兒嫌吵按著耳朵，「我笑她應該是要按頭上的感應器才有用」。他自言十分享受和小朋友相處的時光，已分不清是誰帶給誰快樂，「每天有這些機會，我一定爭住做」。

琋迪在入讀幼兒中心之後，爸爸看得出她有明顯的進步，說話和理解的能力相信已追上同齡的小朋友。而且琋迪性格主動和活潑，同學都喜歡和她一起玩耍，爸爸對她即將升上主流小學也甚有信心。

相關文章：陳倩揚培養2個兒子做暖男 疫情下享受仔女叫媽媽：鍾意有存在感

相關文章：自我療癒傷痛 身兼母職照顧子女 林子博憶亡妻：母愛係彌補唔到