孩子屬高需求寶寶怎辦？擁11項特質　別硬碰硬　用3招拆解他的心

每個高需求寶寶都是一顆不定時炸彈，讓人擔心不知何時會引爆！提醒爸媽，這樣的孩子不要硬碰硬，先了解高需求寶寶的11項特質，並學會搞定他的3大絕招，面對寶寶哭鬧你也可以輕鬆以對。



你家也有個搞不定的高需求寶寶嗎？來自台灣的高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神科主治醫生劉黛玲表示，高需求寶寶可能因為基因的影響，造成先天氣質較難養育，雖然後天教養可修正氣質，但大部分孩子的氣質是天生的。高需求寶寶的觀念由美國兒科專家西爾斯博士提出，他認為高需求寶寶主要有以下11項特質：

你家也有高需求寶寶嗎？照顧他們時先別憤怒，只要多啲技巧與耐性，你們也能跟他好好相處的：（按圖了解）

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高需求寶寶的11項特質

1. 反應強烈：一不順他意就開始哭。

2. 容易激動：遇到挫折非常激動。

3. 感覺敏感：一定要固定的人陪伴或處於熟悉環境，對各種變化很敏感，不太能接受改變。

4. 需求很多：尿布一濕就馬上要換，肚子一餓就馬上要吃，父母沒注意到寶寶給的訊號，就會大吵大鬧。

5. 堅持度高：一定要有人抱才會安靜等。

6. 活動量大：整天精力充沛。

7. 難入睡容易醒：環境中出現小刺激，就容易醒了。

8. 難以預期：今天安撫的方式有效，明天可能就失效，每天爸媽都要變化不同的招數。

9. 極度黏人：無時無刻都要大人陪著。

10. 無法自我安撫：訓練3～6個月大寶寶的睡眠規律時，高需求寶寶較難自我安撫，即使爸媽用了各種安撫方式如：奶嘴，可能還是沒用。

11. 嚴重分離焦慮：他們的分離焦慮會比一般寶寶來得早、更晚消失，嚴重度比一般孩子更強烈。

以上特質，寶寶中的項目越多，爸媽就越辛苦。

不要硬碰硬！3絕招搞定高需求寶寶

每個寶寶對環境和各種狀況的改變，都會感到焦慮、害怕或不舒服，然而高需求寶寶反應會比較激烈、閾值更低（如：尿布一點點濕就很哭鬧，有些孩子可能尿布包一整天都沒關係），這時候要理他嗎？劉黛玲醫生建議以下3做法。

1. 先了解自己寶寶個性

每個寶寶何時哭鬧、為何哭鬧，都是有跡可循的，如：肚子餓、睡不飽等，可在與寶寶有良好親密關係的前提下，建立他每天日常的生活規則，並讓他了解大人的原則和底線。

2. 對待各種年齡孩子用不同方法

6個月大以上：

可嘗試「延宕滿足」的方法，例如：寶寶肚子餓了，可試著拉長時間餵寶寶喝奶，期間如果寶寶哭鬧可試著先安撫。一開始拉長餵奶時間不要太久，1歲內寶寶拉長1、2分鐘就好，先讓他習慣再慢慢延長時間。

6個月大以上寶寶，也可漸漸地幫他建立規矩，如：吃飯就是要在桌上，吃完再下來；或是要玩下一個玩具，先把上一個玩具收好。如果寶寶哭鬧不配合，爸媽可儘量安撫但不能妥協，一旦他透過這樣的方式達到目的，下次還是會哭鬧。以收玩具為例，可在寶寶哭鬧時安撫，並等他冷靜時協助他收完，再一起玩下一個玩具。

7～8個月大以上：

會有分離焦慮，想黏著大人，這時可跟他躲貓貓遊戲，讓他習慣大人離開一下，還是會回來。

1～2歲以上：

可教孩子數數，如：「數到10或時鐘長針指到10，媽媽就過來囉！」用延宕滿足方式對待孩子。劉黛玲醫師提醒，如果爸媽試了幾次，孩子還是沒辦法做到，也不用太勉強，因每個孩子的發展有快有慢，可過一段時間再嘗試看看。

3. 主要照顧者不要常更換

小寶寶比較黏人和沒有安全感，對環境變化也特別敏感，如果主要照顧者一直更換，會對他們形成較大壓力。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：高需求寶寶情緒像炸彈．爸媽不要硬碰硬！用3招拆解他的心】