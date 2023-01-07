老公不許帶同兒子旅行　人妻上網求安慰　網民意見一面倒支持男方

隨着邊境開放，不少人都計劃出國旅遊。



近日一名台灣女網民在Dcard發文表示，自己想帶3歲的兒子到日本玩，卻被老公回絕，無助的他想詢問網民該如何說服老公，沒想到網民幾乎一面倒表示，如果沒把握能「控制好」幼童，還是建議女事主別帶出國。

是否帶同小孩一同去旅行，是很多父母計劃假期時的一個心結：（按圖了解）

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這位女網民發文寫道，他和丈夫計劃到日本自由行，她希望能帶上3歲的兒子一起去，「我覺得讓他多接觸不同的事物對他一定只有好沒有壞，也想幫他拍好多好多照片」，他表示，前陣子看到台灣網紅彥婷也帶着2歲小孩出國，看得自己也「心癢癢」。

不過，她的丈夫卻堅持孩子太小，帶出國他長大後根本也不會記得很浪費錢，再加上幼童容易在公共場合大吵大鬧，到時會很丟臉。女事主坦言自己的確不記得自己3歲時的事，「但他才3歲又很黏我，把他丟給外婆顧5天他們兩個都會瘋掉的，真的好想帶寶貝出國。」於是詢問網民該怎麼說服老公讓孩子一起去。

網友分析重點在於這個孩子「適不適合帶出國」，就從平時帶出門、在外用餐時觀察，他會不會過分哭喊吵鬧、能不能乖乖聽話：

．「如果沒把握能控制住小孩的話，就還是先不要吧」

．「你看到的都是網紅們呈現出美好的一面」

．「如果吵到已經嚴重打擾到其他人了，這樣做是自私」

．「光是在候機室看到有小孩我就開始抖了」



也有網友認為，孩子年紀太小被帶出國長大後的確記不得：

．「我也覺得蠻浪費錢的，我媽說小時候帶我去過哪裏我真的不記得」

．「我7、8歲去玩都不記得了，更何況你小孩才3歲」



也有人留言，說不定女事主的老公只是希望能享受兩人的甜蜜時光：

．「會不會老公其實是想跟你兩人世界一下XD畢竟有小孩後應該很難有機會兩人世界了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】