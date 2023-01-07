老公不許帶同兒子旅行 人妻上網求安慰 網民意見一面倒支持男方
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
隨着邊境開放，不少人都計劃出國旅遊。
近日一名台灣女網民在Dcard發文表示，自己想帶3歲的兒子到日本玩，卻被老公回絕，無助的他想詢問網民該如何說服老公，沒想到網民幾乎一面倒表示，如果沒把握能「控制好」幼童，還是建議女事主別帶出國。
是否帶同小孩一同去旅行，是很多父母計劃假期時的一個心結：（按圖了解）
+7
這位女網民發文寫道，他和丈夫計劃到日本自由行，她希望能帶上3歲的兒子一起去，「我覺得讓他多接觸不同的事物對他一定只有好沒有壞，也想幫他拍好多好多照片」，他表示，前陣子看到台灣網紅彥婷也帶着2歲小孩出國，看得自己也「心癢癢」。
不過，她的丈夫卻堅持孩子太小，帶出國他長大後根本也不會記得很浪費錢，再加上幼童容易在公共場合大吵大鬧，到時會很丟臉。女事主坦言自己的確不記得自己3歲時的事，「但他才3歲又很黏我，把他丟給外婆顧5天他們兩個都會瘋掉的，真的好想帶寶貝出國。」於是詢問網民該怎麼說服老公讓孩子一起去。
網友分析重點在於這個孩子「適不適合帶出國」，就從平時帶出門、在外用餐時觀察，他會不會過分哭喊吵鬧、能不能乖乖聽話：
．「如果沒把握能控制住小孩的話，就還是先不要吧」
．「你看到的都是網紅們呈現出美好的一面」
．「如果吵到已經嚴重打擾到其他人了，這樣做是自私」
．「光是在候機室看到有小孩我就開始抖了」
也有網友認為，孩子年紀太小被帶出國長大後的確記不得：
．「我也覺得蠻浪費錢的，我媽說小時候帶我去過哪裏我真的不記得」
．「我7、8歲去玩都不記得了，更何況你小孩才3歲」
也有人留言，說不定女事主的老公只是希望能享受兩人的甜蜜時光：
．「會不會老公其實是想跟你兩人世界一下XD畢竟有小孩後應該很難有機會兩人世界了」
【延伸閱讀，更多夫妻相處小故事】
全職媽媽每天「1打4」 丈夫竟卻回應一句話 讓她打從心底感心寒
+6
+8
性教育｜兒子偷看同學如廁 非因好色 而是媽媽在家常「這樣做」已被生活折磨得七零八落？人妻後悔早婚 嘆很討厭自己的小孩生性兒子｜孩子自發制訂寒假生活時間表 媽媽一睇 發現暗藏伏位犀利爸爸｜6歲男孩英文超流俐 全靠爸爸訂下打機時「奇怪規矩」
延伸閱讀：
男友被女同事勾手喊「這我男友」 她沒阻止還問：是我大驚小怪？
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】