孩子跌倒開口就說：地下曳曳！以為搞笑卻讓子女成為推卸責任的人

在教育孩子的路上，家長們最怕一種豬隊友——就千錯萬錯都是別人的錯的人、不可能是我家小寶貝的錯：小孩跌倒就說「地板壞壞、幫你打他」、媽媽不給吃垃圾食物就對小孩告狀「媽媽好壞都不給你吃你喜歡吃的食物，幫你打打」。短短兩句話就包含了人性中最不可取的兩大缺陷：「推卸責任、暴力」。



面對這種不分對錯的教養觀，爸媽們真的好頭痛......但偏偏最常說這種話的人都是長輩！？

錯誤觀念會讓孩子養成「受害者心理」

有些長輩只要看到小孩哭、受委屈就連忙安撫，把所有的過錯都怪到別人頭上，甚至還會說「幫你打他」。長期接受這種語言教導的孩子，會自然而然的認為所有的不順遂都是他人的過錯、自己是十足的受害者，而且不順心就打，未來不僅一點抗壓力都沒有，更是怪東怪西、不會反省，更不用說成為一個負責任的人。

若你身邊真的有人在用這種態度跟你孩子說話、教育你的小孩，又該如何應對呢？（點擊放大瀏覽）

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1. 直接溝通

孩子的教育不能等。以後出問題了人家都會把矛頭直接指向親生爸媽「不會教」。為了避免孩子走上歪路，爸媽們的確要硬起來，直接跟說這種話的人溝通這是錯誤的教養觀念。

2. 先聲奪人

如果說出口的人是長輩，有些家長真的是有苦說不出。因此也可以試著在長輩開口前就先把小孩帶開、讓他沒機會表現出他的「教養觀」。

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3. 直接對孩子灌輸正確觀念

但與其跟觀念錯誤的人諜對諜，妞編輯認為「端正孩子正確觀念」才是真正重要的事情。因為這世界上有各式各樣的人，如果我們想要一個一個去改變，那還真的怎麼改都改不完。因此，與其想著改變他人，倒不如為孩子從小就建立正確的觀念，這樣在他成長的路上也就不容易被錯誤觀念所誤導。

如果孩子是自己帶，不想跟對方正面衝突。可以等他離開現場後私底下跟孩子嚴肅的溝通對錯問題。有條理的邏輯分析，對孩子的影響肯定會比輕飄飄、不負責任的教養方式來得有用。

4. 是我們要更小心

花時間跟孩子把因果梳理清楚：「你跌倒是因為走路不小心，牆壁、地板又沒有動，怎麼會害你跌倒？」、「我們事先就有約定好不可以買玩具，你現在毀約是誰的問題？」。

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5. 「打」沒辦法解決問題

動不動就說打，本身就很有問題。只有不想動腦解決問題的人，才會想直接用暴力脅迫對方臣服。所以在平時的教養用語中，家長、照顧者們本來就不應該常用「打你」、「欠打」等等字眼。

當我們灌輸正確的是非觀念給孩子後，他們自己也就會知道這種「牆壁不乖打牆壁、地板不乖踩地板」的話很沒有道理，說不定還能藉著孩子的嘴，好好的教育那些講話不負責任的人呢～

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