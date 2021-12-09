政府凍結外傭最低工資仍平均獲加薪9.6%　調查：本地需求難滿足

姐姐難求！雖然政府早前對菲律賓取消了溶斷機制，但外傭來港仍需隔離21日，不論機位、隔離位都十分難擔，想請外傭姐姐猶如「過五關、斬六將」。有機構近日公布調查結果，即使政府放寬外傭旅遊限制，未能滿足本地家庭對外傭的大量需求，僱主需要出更高月薪才能聘用到外傭，致政府凍結外傭最低工資的情況下，外傭的月薪加幅卻達9.6%。



HelperPlace連續第三年對在香港工作的外傭的平均月薪進行調查。今年HelperPlace由1月至12月期間對在港的家庭傭工進行了線上調查，並收到超過12,501份回覆。其中一個目的是評估疫情對就業市場的影響，亦對家傭的實際平均工資、影響工資的因素、期望和工作條件提供了深入的見解。

平均薪金高於政府最低工資

調查發現，自2019年9月起，政府將最低月薪凍結在港幣4,630元。然而，外籍家庭傭工今年的平均實際月薪為港幣5,288元，而膳食津貼則有1,173元。相較外傭2019年和2020年的平均月薪分別為4,765元和4,825元，她們2020到2021年的月薪有9.60%的顯著增幅，而2019年到2020年只提升1.26%，更凸顯市場正在以高薪「搶人」。

雖然政府早前已經放寬限制，海外勞工人口仍然在一年之內減少超過二萬人。由於隔離酒店數量有限，來港外傭一房難求，檢疫過程冗長，僱主還要支付額外費用如隔離酒店食宿，促使僱主另謀他法。結果僱主大都傾向於僱用身處本港的外傭，這種現象對有限的外傭群體產生了大量的需求，並反映在外傭的工資增幅之上。

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工作時數和工作條件仍有待改善

調查亦帶出，部分外傭認為工作時數長和工作條件差。近61%的受訪者每天工作超過12小時，甚至有12%的受訪者表示僱主沒有提供足夠的食物。然而，亦有超過70%的受訪者認為與僱主的關係至少是可以接受或更好。

在居住條件方面，大多數受訪者或有自己的獨立房間（56%），或與孩子、老人或其他傭工共用房間（30%）。然而，約11%的受訪者住在僱主家的客廳、浴室或廚房裏。此外，雖然法律禁止外宿，仍約有1%的受訪者是外宿的。

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預測來年外傭薪金或達7千元

假如准入香港的外傭配額和現有環境不變，可能會導致本地外傭短缺愈加嚴重。過去3個月裏，不少外傭要求月薪超過7,000港元。完成兩年合約的本地外傭或擁有更高的議價能力，可獲得更高的工資，並會尋找更好的工作條件，如獨立房間、較低工作量，以及選擇在香港島的僱主，以便週末與朋友聚會。條件更好的僱主可以吸引外傭跳槽或留下為他們工作，此情況將會給中產和低收入家庭聘請外傭帶來更多困難。

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