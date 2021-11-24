以為婚後奶奶會讓你3分的4個想法，你中幾個？有孫抱也未必對你好

從相戀到結婚，差別最大的莫過於要正式從兩個人晉升為兩個家庭的連結，而家庭的差異，很容易衍伸成我們時常聽到的「婆媳問題」。



但其實，如果在結婚前有跟對方家長頻繁接觸，或多或少能夠察覺對方父母對你的態度，假如很好當然恭喜你，但假如有刁難或尖酸刻薄，你可能就要小心注意，可別單純地以為婚後就一定會改善的！

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以為生小孩後就會好轉的

很多人覺得為公婆添孫，他們對你的態度就會轉變，但事實上他們只會在孫子孫女面前和顏悅色，但負能量仍會加諸在你身上，甚至你的教養方式與他們不同還會大力苛責你，並想要插手你養育孩子的規矩，反而造成你更大的壓力。

以為伴侶會站在你這邊的

絕大多數婆媳關係之所以會越演越烈，很大一部分就是來自於夾在中間卻沒有任何作用的伴侶，如果你的男人願意無條件與你站在同一陣線，那你絕對是幸運中的幸運，因為大多數的男人，在當孝子與好老公的抉擇裡，通常不是置身事外，就是要你多忍讓長輩一點。

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以為做個乖媳婦就沒事了

有些人的生存法則就是順著毛摸，但身為有獨立思考能力的現代女性，有多少人能夠甘心無條件地唯命是從？加上你只要一乖，很容易就會出現所謂的「軟土深掘」，對方只會持續試探你的底線，最後得到的不是被認同，而是被寵壞的婆婆。

以為能從行為去慢慢改變對方的想法

這不是偏見，但對於已經有舊有成見的長輩，想要去改變他的想法與觀念，相信有試過的人都知道這是不可能的任務，即便你的改變能夠讓對方看見，但他也只會覺得這是應該的，很難會自省，這就是年輕人與長輩很難去扭轉的代溝。

看完以上這幾點，是不是覺得懷疑人生呢？所以還是要奉勸大家結婚前還是要多和彼此的父母互動，盡量趁早給對方留下好印象，假如真的合不來，或者飽受委屈，除了要跟伴侶多多溝通改變以外，分手也絕對是可以考慮的選項，婚姻不是兒戲，那可是會決定你下半生該如何度日的！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】