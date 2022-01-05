Omicron｜Staycation宜帶個人日用品　醫生：考慮減少或唔去

新冠疫情肆虐全球，不能出國旅遊，很多家長都選擇帶小朋友「宅度假」，入住本地酒店享受假期。不過，Omicron或會為社區帶來第五波疫情，政府亦在今日（5日）宣布最新一輪防疫措施，包括禁止晚間堂食、關閉公共娛樂場所等等。萬一早前已經預訂了酒店Staycation，醫生指健康風險不算高危，建議做足4點防疫，不過仍建議在疫情期間少去或考慮不去為上。
Omicron在社區有爆發跡象，確診人數有所上升。政府在今日宣布了一系列最新的防疫措施，不過特首林鄭月娥指現階段仍未考慮學生停課。
不少家長在疫情期間仍想帶小朋友體驗度假而預約了酒店Staycation。全科醫生鍾偉傑認為，入住酒店Staycation的健康風險不屬高危，惟建議做足4項防疫措施，更能保障健康。
1. 保持社交距離。
2. 戴好口罩。
3. 選擇空曠空間活動，減少在密閉空間活動。
4. 宜自備毛巾、枕頭套等個人日用品，減少使用公用物品，如杯、茶壺等宜清潔後再使用。
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兒科醫生陳欣永則表示，如單純在房間遊玩就不用太擔心，但如果有參與其他親子活動，或會有交叉感染的風險。他又指到公眾地方時，例如餐廳、遊戲室等要特別注意防疫衛生，小朋友聚集的地方會有較高的感染風險。「現時社區出現隱性傳播鏈，應考慮減少或不去Staycation。」陳醫生說。
外出用餐時，醫生建議：
+4
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