小寒｜中醫教煲湯水及甜品增強兒童抵抗力　必吃一種食物助健脾

明天（5日）為二十四節氣中的「小寒」，此時太陽剛好位於黃經285°。這時正值「三九」前後，小寒標誌著開始進入一年中最寒冷的日子。註冊中醫師謝嘉雯中醫師指出當寒氣重時，腎氣不足的人容易有夜尿或小朋友遺尿，她特別介紹1款湯水及1款甜品有助腎健脾、排寒袪濕、增強抵抗力。



一股東北季候風會在本周中期來襲，天文台預測明日（5日）小寒不算寒，但本港雲量增多，並迎來一兩陣雨，隨著季候風補充下周接力而至，本港進一步轉涼，下周三（12日）市區低見15度，三區氣溫或跌至寒冷水平，天氣亦變得乾燥，最低相對濕度跌至50%。

謝醫師指：「『大寒不冷小寒冷』」，因為大寒靠近春天，開始回暖；而小寒則在三九天前後，地氣最寒，固小寒氣溫多較寒濕。因此小寒節氣，寒氣重時，腎氣不足的人容易有夜尿或小朋友遺尿，養生食療要注意排寒袪濕，固腎健脾。」她介紹大家製作一湯一甜品，有助腎健脾之效。

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按圖即睇「小寒」宜喝湯水:

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謝醫師指此款湯水合時飲用功效多，特別適合容易怕冷人士飲用。「選用黨參是因為具補氣並可健肺脾之氣， 蓮子、茨實有收澀功效， 能益腎固尿， 蓮子配合茯苓能安神並可滲濕止瀉。 此湯適合容易怕冷， 腹瀉、夜尿或易遺尿的小朋友或成人。如大便欠暢； 蓮子、茨實宜減一半份量， 以免收澀太過，出現便秘。」

按圖即睇「小寒」宜喝甜品:

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謝醫師指由於栗子和蓮子屬藥食同源的食物，能補腎益脾，「特別是3歲以上，仍時常不自覺遺尿的小朋友，既可平補腎氣，又不怕過於進補，製作成冬日糖水，老少皆宜。不過，栗子容易滯胃，而且熱量高， 每次吃栗子糊不宜多過一碗，以免影響消化並吸收過多熱量。」

謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

以上資料僅供參考，如仍有疑問請咨詢註冊中醫師。

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