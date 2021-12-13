家居危機｜洗面巾浴巾一星期唔洗細菌量高達1億　等同坑渠咁污糟

不知道大家大約多久才會清洗一次毛巾？洗面巾、浴巾等毛巾每日都會使用到，不過毛巾長期接觸水和身體皮脂，非常容易成為細菌溫床，日本有節目測試了一星期沒有清洗的毛巾，發現毛巾上的細菌高達1億個，相當於坑渠內的細菌數量！

美國的一項研究亦發現使用過的擦手巾所含的大腸桿菌，比起新買的多出1000倍，建議每2至3日便要清洗一次毛巾。



紐約大學微生物學一項研究顯示，大家洗澡的時候只會洗去部分細菌，餘下的細菌會在用浴巾擦拭身體的時候依附在毛巾上，配合浴室陰暗、潮溼的環境，細菌會在毛巾上大量繁殖。紐約大學醫學院微生物學家暨病理學臨床教授 Philip Tierno 說：「你以為洗澡時會洗去身上的細菌，其實只對了一半，正確的說，你只洗去部分細菌，其餘細菌依然附著在你的身體上，當你用浴巾抹身時，細菌就又附著浴巾上。」

🔼🔼🔼🔼雞蛋黃呈綠色又是否可食用?👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻烚蛋剝殼後蛋黃邊呈綠色係變壞咗？K Kwong：食唔食得要睇呢2樣嘢👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

該研究指出使用過的擦手巾所含的大腸桿菌，比起新買的多出1000倍，因此用骯髒的浴巾擦拭身體，有感染風險。Philip Tierno更表示，在浴巾乾透的情況下，最多用三次就應該清洗了。

按圖即睇清洗毛巾方法：

+ 2

日本生活情報節目《ノンストップ！》曾經對毛巾上的細菌作出實驗，發現清洗過的毛巾細菌量約有19萬個，經過使用並放置一天的毛巾，其細菌數量增加到1700萬個，使用三日後會增至8000萬個，連續使用一個禮拜後，毛巾細菌的數量可高達1億個以上，即相當於坑渠內的細菌數量。

（圖片：Unsplash ／Albert Renn ）

因此，為避免在骯髒毛巾上感染細菌，最好應該每日清洗毛巾，即使無法每天清洗，最低限度都應該要每2至3日清洗一次。大家可以參考以下清洗毛巾的方法。

參考資料：Dailymail

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻有時肉類有彩虹色反光真係嚇一嚇，原來係正常物理現象！即睇：肉類出現彩虹色反光有毒小朋友唔食得?食安中心解釋成因係...👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻