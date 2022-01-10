農曆新年｜渣打、中銀、滙豐三大銀行1.13換新鈔　即日可網上預約

農曆新年很快就到，適逢變種病毒Omicron在各地肆虐，提供換新鈔的銀行也有相應的措施，例如人流管制、網上預約、電子利市等服務。而三大銀行將於2022年1月13日起提供新鈔及迎新鈔兌換服務，想第一時間解決利是錢問題，便要留意預約程序。



渣打網上預訂新鈔套裝送口罩套

由2022年1月8日早上9時起至2022年1月29日，市民可於網上預訂新鈔套裝，到所選之分行於指定時段領取新鈔時更可獲贈新春精美口罩套一個。

中銀、滙豐可預約$3,000新鈔套裝

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滙豐客戶可以透過網頁預約，於指定時段親身到已選擇的滙豐理財中心或分行換領一套新鈔套裝，更可以透過滙豐戶口直接扣數，省時又方便。而新鈔套裝共值3000元港幣，包括100張20元港幣及20張50元港幣，換領新鈔套裝服務由2022年1月13日至1月31日提供，每位客戶只可於每天預約一個時段，並換領一套新鈔套裝。

預約名額有限，敬請留意。請按此處查看有預約名額的分行。

中國銀行客戶由2022年1月8日起可透過手機銀行預留新鈔，省時便捷。中國銀行會加強分行換鈔安排及防疫，設置新鈔兌換專櫃及提供總值3,000 元的「新鈔標準裝」（包括100張20元及20張50元新鈔），以減省換鈔時間。

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