網傳1.12前全面停課　教育局澄清：面授課堂在現階段仍將繼續

Omicron殺入社區，社區出現多個傳播鏈，政府於1月7日起收緊防疫措施，家長最關心的必定是全港學校會否停課，近日亦多次傳出停課的消息，今日（8日）更在家長群組之間傳出「消息指教育局正考慮星期三前全面停課」，教育局下午澄清，現時有關面授課堂的安排在現階段仍將繼續，各學校會根據局方指引嚴守防疫抗疫措施。



過去一星期家長之間的熱話都是與停課有關，今日更言之鑿鑿傳出停課日期，教育局在下午澄清，指現時有關面授課堂的安排在現階段仍將繼續。

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教育局澄清內容如下：「就網上及通訊群組流傳『消息指教育局正考慮星期三前全面停課』圖片，教育局發言人今日（一月八日）重申，現時有關面授課堂的安排在現階段仍將繼續，各學校會根據局方指引嚴守防疫抗疫措施。」發言人強調教育局會繼續留意疫情的發展及聽取衞生專家的意見，適時檢視有關防疫措施及上課安排，一如既往，若有新的安排會盡快公布。教育局呼籲各持份者做好防疫措施，避免不必要聚會，並接種疫苗，加強保護，同心抗疫。

由於網上及家長群組之間不時有誤傳的停課消息，建議家長可到教育局網站或政府網站新聞公報查證。

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