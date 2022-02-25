懷孕｜驗孕棒現「兩條線」後該怎辦？除做產檢外　還有這些事要做

懷上一個孩子，對於許多夫妻來說都是一件重大且高興的事情，然而確定受孕卻只是一切的起步，懷孕的過程中每一步都需要注意與呵護，可謂花盡父母的心力，才能讓寶寶平安成長並誕下，而一旦受孕又該做甚麼呢？來自台灣的大樹藥局歐宗融藥劑師表示，驗到有懷孕是一件讓人非常高興的事情，而下一步就是超音波確認胚胎着床，接下來就是照護好媽媽的身體，給寶寶一個良好的成長環境囉！



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我真的懷孕了嗎？剛驗出兩條線的時候，相信不少備孕女性都會在心中問自己，大樹藥局歐宗融藥劑師說明，目前驗孕棒準確度都不低，只要照着使用步驟做，出來的結果通常沒有甚麼大問題，驗孕棒驗出懷孕後建議先至婦產科做進一步檢查，唯有超音波照出來確認胚胎順利着床，第一步的懷孕確認才算完成，而直到照出寶寶的心跳時，才會領到媽媽手冊。

產檢很重要嗎？多久需要產檢一次？大樹藥局歐宗融藥劑師指出，產檢是懷孕過程中基本且最重要的事情，其實不少年輕媽媽對於產檢的重要性不太了解，懷孕過程寶寶成長有不少的意外狀況可能會發生，因此定期產檢是很重要的，懷孕初期與後期需要每兩週產檢一次，而中期較穩定，通常是一個月產檢一次。過程中有多次產檢都會用超音波檢查寶寶的狀況，諸如四肢有無正常發展，寶寶的心跳正不正常、五官有無異常等，每一次產檢都需要詳細檢查。

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至於有些懷孕或坐月子過程中不能洗頭、洗澡等迷思，大樹藥局歐宗融藥劑師解釋，這是過往設備不足造成的時代限制，以前的設備不如現代，不僅熱水的取得麻煩、調控水溫困難、暖房的設備也都不夠甚至沒有，懷孕或坐月子擔心媽媽們正值身體較弱的時候，容易有受寒感冒的狀況，因此才有洗澡洗頭的限制。不過現代設備進步又充足已無需擔心這些，懷孕洗頭洗澡已成為迷思，當然還是要避免浸浴以防感染，清潔身體時也應注意使用較溫和不刺激的清潔用品。

飲食上大概是最多媽媽們擔心的事情，大樹藥局歐宗融藥劑師建議，飲食上其實沒有太多的忌諱，生冷食物、重油重鹹食物不要多吃，海鮮甲殼類盡量避免以免有過敏的狀況發生，此外，就是順從自己的口味去調整飲食，懷孕中口味的變化是很正常的。而若有孕吐的狀況，可以讓自己少量多餐，不要吃太飽，避免一些氣味較重或者較腥的食物，以免口中殘留的味道加重想吐的感覺，也可以多攝取維他命B6來幫助抑制嘔吐感、紓緩孕吐，若有相關需求也可諮詢藥劑師。

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