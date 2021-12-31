懷孕｜腰果富含鐵質、維他命K　適量進食有益胎兒　惟要注意2件事

對懷孕的婦女而言，除了因為對腰果過敏，那麼食用腰果其實可以提供孕婦多樣化的營養。畢竟已經到了一人吃兩人補的階段，這個時候只要是對身體好的食物，應該都要盡量參考，因此本文，將帶各位準媽媽了解腰果多元的營養成分，讓懷孕的飲食項目更豐富。

文：Chuck Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



腰果對孕婦好處多多，一起了解它的好處和食用時應注意的事項吧（按圖了解！）

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腰果能帶給孕婦的4好處

腰果富含的大量營養素，就像是人體的天然電池；而與其他堅果相比，腰果除了富含醣類、纖維，更有豐富蛋白質、健康脂肪，這些都能提供給胎兒大量的營養。多吃腰果有助於降低體內容易造成血管變窄的低密度脂蛋白膽固醇（Low density lipoprotein, LDL，又稱為壞膽固醇），並減少心血管疾病發生。下列四樣是腰果內含的豐富營養素。

1. 腰果鐵質含量豐富

或許你可能不清楚，烘烤過的 28 公克（約1盎司，1 oz）腰果，含有的鐵是 1.7 毫克（mg）；若與其他堅果相比較，這樣的鐵含量是相當豐富的。孕婦每天需要攝取 27 毫克的鐵，鐵能預防貧血（Anemia）發生；因此，腰果是孕婦每天應該食用的食物之一。

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2. 腰果含有豐富維他命K

維他命K 有助於血液凝結，準媽媽每天建議應攝取的維他命 K 是 90 微克（mcg）。如果孕婦攝取足夠的維他命K，將來生產過程中，胎兒出血的風險，將可以降到最低。

3. 腰果是銅的豐富來源

媽媽懷孕時，胎兒的血管、神經系統、心臟的形成，都需要有銅的營養成分。孕婦每天建議銅的應攝取量是 1 毫克，而 28 公克腰果即含有 0.6 毫克的銅。此外，孕婦要注意每天銅的總攝取量不能太多，因為攝取過多的銅，會導致腹瀉、心臟疾病（Heart Disease）、頭痛等。

4. 腰果含鎂

鎂與鈣，能幫助強化孕婦骨骼、肌肉的健康，並且能消除孕婦緊張、疲勞、偏頭痛（Migraine）等情況。

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吃腰果時的2大注意事項

1. 漆酚（Urushiol）成分：可能會導致孕婦的皮膚起疹子、感到搔癢，因而影響睡眠。請您在食用腰果時，注意總食用量，以避免食用過多而造成懷孕體重增加。適量食用腰果，是最好的方式；一般建議每天腰果的食用量是 28 公克。

2. 草酸鹽（Oxalates）成分：可能會堆積在孕婦體內，使產前健康風險提高，建議您選擇天然、無添加調味料的腰果。由於加鹽的腰果鈉含量可能很多，並不合適懷孕的婦女。為了安全起見，食用腰果前，請先諮詢您的醫師，以確定您沒有過敏或其他問題。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：腰果的4大好處！懷孕這樣吃就健康】